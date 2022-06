Le groupe Renault s’associe à Atos pour commercialiser sa solution industrielle

Développée par le constructeur automobile tricolore et déjà déployée au sein de ses usines, ID@scale est désormais industrialisée et commercialisée par Atos, leader de la transformation digitale et de la cybersécurité.

Les deux entités viennent de déployer à grande échelle une solution de données industrielles baptisée ID@scale qui permet de collecter et de structurer les données des équipements industriels afin d’optimiser leur performance opérationnelle. D’abord conçue par et pour le groupe Renault, ID@scale est désormais étendue aux côtés d'Atos afin d’accompagner les entreprises du secteur industriel dans leur transformation numérique. « Renault Group a développé une solution technologique unique pour collecter les données industrielles à grande échelle pour améliorer la performance de nos outils de production et in fine, la qualité de nos véhicules, commente Jose-Vicente de los Mozos, directeur industriel Renault Group. Aujourd’hui, nous sommes ravis de franchir une nouvelle étape avec Atos, cette collaboration nous permet de commercialiser notre savoir-faire afin d’aider les entreprises du secteur industriel dans le passage à l’échelle de leur transformation numérique. C’est une nouvelle illustration de la transformation digitale et de la capacité d’innovation de Renault Group ».

À ce jour, le groupe Renault utilise déjà cette solution au sein de 22 de ses usines, ce qui lui permet, selon ses dires, d’économiser 80 millions d’euros par an. L’entité française prévoit de convertir un total de 35 usines à cette solution d’ici à l’année prochaine afin de générer une économie annuelle de 200 millions d’euros. Le groupe Renault passerait ainsi de 7 500 à 22 000 équipements connectés avec des modèles de données standardisés pour une cinquantaine de processus de fabrication différents (du vissage à l’injection d’aluminium, en passant par le soudage des caisses et des châssis, l’usinage, l’emboutissage ainsi que les tout nouveaux procédés de fabrication des moteurs électriques et batteries).