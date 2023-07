Le groupe Saint-Christophe arrive dans la moto en rachetant Millésime Motor

Le groupe Saint-Christophe vient d’annoncer l’acquisition de la société Millésime Motor, implantée à Thillois, en banlieue de Reims. Une entreprise dirigée par Patrice Compère et composée d’une concession Yamaha, KTM, GAS GAS et d’un magasin d’équipements Maxxess. La structure acquise est voisine du groupe Saint-Christophe et notamment de la concession Ford installée également à Thillois. Avec cet investissement, le groupe de Francis Bartholomé et Patrick Colin arrive donc dans la moto, à l’image de nombreux autres groupes issus de l’automobile.

Mobilité urbaine et moto passion

Cette acquisition offre au groupe Saint-Christophe un pied dans la mobilité urbaine grâce à la large gamme de scooters Yamaha ainsi qu’un pied dans la moto plus passionnelle avec l’autre partie de la gamme Yamaha, les machines KTM et les engins GAS GAS, plus orientés vers le tout-terrain. Un panel déjà large, auquel s’ajoute un indispensable magasin d’équipements sous l’enseigne Maxxess. Ce nouvel univers s’ajoute à l’automobile, représentée chez Saint-Christophe par Ford, Kia, Volvo et Jaguar Land Rover. L’entreprise a commercialisé 2 500 véhicules neufs en 2022 pour 2 300 véhicules d’occasion, pour un chiffre d’affaires de 117 millions d’euros.