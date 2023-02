Le groupe Scala lance un pop-up store Volkswagen itinérant

Le groupe Scala Auto, dirigé par Franck Stival, vient de lancer un pop-up store inédit consacré à la marque Volkswagen. Le groupe de distribution n’en est pas à son coup d’essai, puisqu’il avait été l’un des premiers en France à se lancer dans l’expérience d’un point de vente éphémère en 2019, dans un centre commercial de Perpignan (Pyrénées-Orientales). Une expérience positive, malgré la crise sanitaire. « Nous avions profité du trafic et nous étions restés sur l’envie de recommencer mais d’une manière différente, sans être bloqué sur un site fixe », confirme Clément Holonne, directeur marketing de Scala Auto. « L’effet nouveauté avait très bien fonctionné mais nous avions constaté qu’il n’était pas pertinent de s’installer dans la durée ». Le groupe a donc travaillé sur un concept différent, avec la société Mouvbox Perpignan, spécialisée dans les conteneurs maritimes et leur aménagement. Le résultat prend place sur deux conteneurs spéciaux transportables.

À la rencontre du public

Le premier élément attire le regard par sa ressemblance avec un jouet à l'échelle 1. « Il s’agit de la première Carbox, qui renferme un Volkswagen ID.Buzz. Une sorte de Majorette de notre enfance en taille réelle », explique Clément Holonne. Un atout visuel capital, qui bénéficie « d’une énorme cote d’amour auprès du public. C’est une véritable machine à selfies », constate le directeur marketing. Le deuxième élément abrite un espace de réception totalement à la charte de la marque. « Il s’agit d’une bulle de vente conçue comme une micro-concession », confirme Clément Holonne. Les visiteurs intéressés par un véhicule sont donc reçus confortablement et peuvent même essayer une voiture sur place. « Nous avons apporté sur le premier site trois modèles de la gamme électrique, mais la proximité de notre concession permanente permet de disposer du modèle souhaité par le client en quelques minutes » poursuit le directeur marketing. Installé pour un mois sur le parvis du centre commercial Carré d’Or de Perpignan, ce pop-up store se déplacera également à Narbonne, Pamiers, Auch et Saint-Gaudens, chaque fois pour une durée d’un mois. Autant de villes dans lesquelles le groupe est présent avec un établissement fixe. Les sites choisis seront à forte fréquentation, essentiellement liés à des centres commerciaux.

Projet soutenu par Volkswagen France

Aller à la rencontre des clients potentiels devient de plus en plus courant chez les distributeurs. Les initiatives sont diverses mais celle du groupe Scala Auto a retenu l’attention de Volkswagen France. La marque a été séduite par le projet et a décidé de le soutenir, notamment par un coup de pouce financier. « Cette opération représente un coût important, notamment pour la création des équipements et leur transport de ville en ville », souligne Clément Holonne. L’approche proposée aux centres commerciaux repose sur un échange bénéfique pour les deux parties. « Nous proposons une activité supplémentaire, qui profite aux autres commerçants. Nous organisons notamment un jeu-concours qui permet de gagner des bons d’achat de 50 euros dans les boutiques de ces centres », précise le directeur marketing. L’opération se déroulera donc sur une durée de cinq mois d’exposition et pourrait être renouvelée en cas de réussite.