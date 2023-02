Le groupe Schumacher prépare l’ouverture d’une concession Maserati à Paris

Maserati vient de confier sa représentation à Paris et en Île-de-France au groupe Schumacher. Déjà distributeur de la marque au Vésinet (Yvelines) depuis 2015, le groupe prépare l’ouverture d’une nouvelle concession dans la capitale. Un établissement qui revêtira les nouvelles normes de Maserati et sera conçu comme « une maison hommage » à la marque au Trident. Le lieu de ce futur point de vente devrait se situer « sur les hauteurs de la capitale » selon le groupe, qui n’en révèle pas davantage pour le moment. Un showroom éphémère devrait être installé au cœur de Paris en attendant l’ouverture du concept-store Maserati. « C’est une grande satisfaction de faire partie de la famille Maserati, à travers laquelle nous continuons de rencontrer des personnalités profondément engagées, aussi bien parmi les clients que dans l’immense communauté de passionnés qui porte la marque », souligne Edouard Schumacher, dirigeant du groupe Schumacher.

Accompagner le renouveau de Maserati

Cette nomination intervient dans un contexte de renouvellement de la gamme et d’électrification de la marque. Les MC20 Coupé et Cielo, le SUV Grecale et bientôt la nouvelle GranTurismo élargissent l’offre de Maserati, en attendant l’arrivée des versions 100 % électriques de la gamme Folgore. Ce développement devrait donner un coup d’accélérateur à une marque longtemps restée dans l’ombre de Ferrari pendant l’ère Agnelli. La marque a toute sa place dans une capitale comme Paris, puisque tous les modèles bénéficieront d’une version 100 % électrique d’ici à 2025 et que toutes les Maserati seront électriques d’ici à 2030. Au sein de LS Group (Lamirault Schumacher Group), le pôle de marques de luxe rassemble notamment Alpine, Bugatti, Lamborghini, McLaren, Maserati et Porsche.