Le groupe Seat prévoit une stabilisation de la production de véhicules en 2022

« 2021 n'a pas été l'année que nous avions espérée », confesse Wayne Griffiths, PDG des marques Seat et Cupra. Pourtant, l'histoire se termine bien. En effet, avec 470 500 véhicules vendus en 2021 contre 426 600 en 2020, le groupe espagnol achève l’année avec une croissance de 10,3 % en un an. Ces performances ont été portées par les résultats de Cupra et la demande des clients en faveurs des modèles électrifiés. De fait, leurs ventes ont été multipliées par quatre, passant de 14 700 à 60 600 voitures. Portée par la Formentor, Cupra a triplé ses ventes avec 79 300 véhicules vendus, soit 189,4 % de plus qu'en 2020 (27 400 unités). Au cours des douze derniers mois, les véhicules électrifiés ont représenté 41 % des ventes mondiales de la marque.

Avec 104 100 véhicules vendus, soit 5,0 % de moins qu’il y a deux ans (109 500 ventes), l'Allemagne est à nouveau le premier marché du groupe en 2021. L'Espagne arrive en seconde position avec 81 800 voitures vendues (+11,5 %), suivie par le Royaume-Uni et ses 50 700 voitures (+11,2 %). La France (31 200 unités) et l'Italie (27 600 immatriculations) complètent le top 5 des principaux marchés de l'entreprise, avec une croissance respective de 14,0 % et 24,6 % par rapport à 2020. Par ailleurs, les ventes du groupe ont également connu une croissance solide au Mexique (20 900 unités ; + 39,3 %), en Turquie (12 700 voitures ; + 10,3 %) et en Israël (12 600 véhicules ; + 20,6 %).

Les modèles à succès en 2021

En termes de modèles les plus vendus, la Cupra Formentor - premier modèle conçu et développé exclusivement par la marque - a porté la croissance de Cupra avec 54 600 unités. La demande pour la Formentor place celle-ci comme l'un des modèles les plus vendus de l'entreprise. En effet, ses ventes ont représenté près de 70 % des ventes totales de Cupra en 2021. D'autre part, 3 300 unités de la Cupra Born - premier véhicule 100 % électrique - ont été livrées depuis le début de sa commercialisation en novembre dernier. « Ainsi, la première voiture 100 % électrique de la marque connaît des débuts prometteurs sur lesquels Cupra compte s'appuyer dans les mois à venir » précise l'entité. Chez Seat, les Arona (106 900 unités), Ibiza (95 800) et Leon (87 700) ont été les véhicules les plus vendus de la gamme entre janvier et décembre 2021.

Les prévisions pour 2022

Malgré la pénurie de semi-conducteurs et l’incertitude qui plane sur l'année à venir, le groupe espagnol consolidera sa stratégie d'électrification en 2022. « Nous prévoyons une reprise progressive de l'approvisionnement et une stabilisation de la production de véhicules en 2022, confirme en ce sens Wayne Griffiths. Nous sommes donc optimistes pour l'année à venir ». Après le lancement de la Cupra Born, la marque compte élargir la gamme Born en proposant différentes capacités de batterie (45, 58 et 77 kWh), mais aussi une version e-Boost plus puissante (170 kW). Enfin, une version exclusive limitée à 999 unités de la Cupra Formentor VZ5 sera également commercialisée, ainsi que des éditions spéciales de la gamme actuelle. Seat, quant à elle, proposera au cours de l’année une nouvelle finition pour la Tarraco (Xperience) et des restylages pour l'ensemble de ses modèles.