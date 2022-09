Le groupe SGS recrute 200 collaborateurs

Le contrôleur réalise le « bilan de santé » des véhicules âgés de 4 ans et plus, en vérifiant 133 points de contrôles obligatoires (+ 11 points de contrôle supplémentaires pour les véhicules électriques). Selon l’Anfa, il manquerait actuellement plus d’un millier de professionnels dans les centres de contrôle technique français. De son côté, le groupe SGS – et ses enseignes Auto Sécurité et Sécuritest qui emploient actuellement plus de 4 600 contrôleurs – est à la recherche de 200 collaborateurs supplémentaires. Le groupe s'engage pour attirer les jeunes et les professionnels vers les métiers du contrôle technique. Il dispose de quatre centres de formation (Reims, Le Mans, Flins et Saint-Orens) qui forment chaque année environ 150 contrôleurs.

Le service formation accompagne également le candidat et le futur employeur dans leurs démarches auprès des organismes de financement comme Pôle emploi, Opco, Fafcea, etc.