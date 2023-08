Le groupe Sima prépare son entrée dans le réseau Opel pour se renforcer chez Stellantis

Selon une note de l’Autorité de la concurrence, le groupe Sima a fait une proposition pour prendre le contrôle de trois sites du groupe Gueudet. La société Sadac, filiale du groupe Sima, reprendrait ainsi à Renel et Autosprint, du groupe Gueudet, trois concessions Opel à Dury (80480), Abbeville (80100) et à Venette, dans l’Oise (60280).

Expansion cohérente avec les zones de chalandise de Sima

Ces acquisitions sont parfaitement cohérentes avec les zones de chalandise couvertes par Sima. Le groupe vient d’ailleurs de célébrer le grand retour de Fiat à Dury, via la structure ADN (pour Automobile du Nord) déjà active à Arras et Compiègne. Un nouvel écrin qui accueille aussi les marques Abarth, Alfa Romeo, Fiat Profesional et Jeep.

Le groupe Sima fait son entrée dans le réseau Opel

Par le biais de cette opération de croissance externe, Franck Mariscal va permettre au groupe Sima de distribuer des voitures de marque Opel. Un signe fort au moment où Stellantis restructure ses réseaux de distribution, non sans tensions. En effet, le groupe Sima est une référence des réseaux de Stellantis dans la mesure où il commercialise déjà des véhicules Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Fiat Professional, Jeep et Peugeot. Le groupe distribue aussi la marque Hyundai via trois concessions à Valenciennes, Maubeuge et Cambrai.

Des synergies pour les concessions Opel reprises

La note de l’Autorité de la concurrence souligne que la marque Opel va pouvoir s’appuyer sur une structure de management dédiée au sein du groupe Sima et que les trois concessions reprises au groupe Gueudet vont bénéficier des synergies avec les autres sites du holding de Franck Mariscal pour le marketing, les achats, la gestion des ressources humaines et les finances. Sur ce dernier point, la future direction annonce vouloir « renégocier tous les éventuels encours financiers afférents à l’exploitation des fonds de commerce acquis afin de les aligner sur les conditions bancaires négociées par la société Sima ».

Dynamisme et diversification du groupe Sima

Le groupe Sima a vendu 13 500 voitures neuves en 2021 et 12 500 véhicules d’occasion pour un chiffre d’affaires qui a dépassé le cap des 400 millions d’euros. Un dynamisme que Franck Mariscal stimule avec brio en diversifiant volontiers ses activités. Au-delà de la moto et des deux-roues (Ducati, Triumph, Piaggio…), le groupe Sima abrite ainsi une importante plaque Distrigo, XPR Distribution toujours en lien avec Stellantis, mais aussi douze sites API, soit une implication croissante sur le marché de la pièce détachée. Le groupe Sima exploite aussi trois centres autos Norauto, ayant ajouté le garage d’Abbeville à son réseau en mai 2023.

