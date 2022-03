Le groupe Sipa Automobiles lance Sipa Link, une solution de recharge pour voitures électriques et hybrides

Le groupe de distribution, dirigé par Hubert Gérardin , annonce le lancement d'une nouvelle business unit baptisée Sipa Link . Cette nouvelle division vient compléter le portefeuille automobile déjà composé de Sipa Automobiles, VPN Autos et Matitine.com. C'est une solution pratique pour recharger son véhicule électrique ou hybride rechargeable à domicile ou au sein de son entreprise. Après avoir dépassé le seuil des 100 bornes vendues, Sipa Link prend désormais son envol pour proposer son expertise et accompagne ses clients dans la mobilité 2.0.

« Nous vivons une transformation du marché automobile depuis deux ans avec, d’une part, l’offre de véhicules électrifiés à nos clients (100 % électriques et hybrides) qui s'accentue (en véhicules neufs cela représente déjà plus de 30 % des commandes chez Sipa Automobiles depuis début 2022) et, d’autre part, la demande en point de recharge qui augmente, explique Hubert Gérardin. Entre l'offre standard des grands fournisseurs d’énergies et l'offre des pouvoirs publics, il existe une place pour une offre comme la nôtre : locale, agile et personnalisable. »

Dans la pratique, les bornes et stations de recharge Sipa Link mises en vente sont compatibles avec tous types de véhicules électriques présents sur le marché. Les bornes de recharge débutent en monophasé à 7.4 kW et les stations les plus puissantes en triphasé peuvent aller jusqu'à 300 kW, idéal en entreprise pour recharger deux véhicules en même temps ! De nombreux accessoires sont disponibles comme des poteaux de montage ou bien des câbles de recharge de 5 m. Grâce à l’application mobile WB Charge, le client peut gérer et maîtriser à distance sa borne et sa consommation.

Pour rappel, le groupe Sipa compte quatre entités dédiées à l’automobile : Sipa Automobiles, Sipa Link, VPN Auto et Matitine.com. Le distributeur, via plus de 30 points de vente dans le Sud-Ouest, représente les marques Abarth, Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Fiat Professional, Honda, Hyundai, Jeep, Maserati, Mazda, Mini, Opel, Volkswagen, Skoda et Volvo. VPN Autos est un réseau de 35 indépendants distribuant des véhicules d'occasion 0 à 120 000 km. MaTitine.com est un réseau d'indépendant distribuant des véhicules d'occasions petits prix.