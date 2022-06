Le groupe Stellantis quitte l'Association des constructeurs automobiles européens (ACEA)

Depuis plus de deux ans, chacun savait que l'interdiction des moteurs thermiques, y compris les hybrides, pourrait être prononcée dans l'Union européenne à partir de 2035. On a pourtant l'impression que le vote des députés européens, qui se sont prononcés pour cette interdiction le 8 juin 2022, à Strasbourg, a surpris bon nombre de dirigeants de l'industrie automobile qui n'osaient croire à une telle rupture. C'est en réalité un véritable séisme qui va obliger l'ensemble de la filière à se réorganiser en un peu plus de dix ans.

L'annonce du groupe Stellantis de quitter l'ACEA est l'une des premières répliques d'un monde automobile en pleine déconstruction et qui va devoir se réinventer.

Stellantis mise sur la mobilité avec une analyse à 360°

Jugeant certainement que le lobbying mené à Bruxelles par l'ACEA n'est pas assez efficace et en phase avec l'ensemble de ces changements, Stellantis s'engage désormais sur une réunion annuelle baptisée « Forum sur la liberté de mouvement », dont le premier rendez-vous est prévu pour début 2023.

Ce forum réunira un « ensemble diversifié d'experts travaillant avec agilité dans un but commun, afin de trouver des solutions, en adoptant une analyse à 360° des différentes problématiques », souligne le constructeur dans son communiqué.

« Les défis environnementaux qui nous attendent, associés à un environnement opérationnel en évolution rapide, nécessitent une approche à 360 degrés efficace, globale et inclusive impliquant tous ceux qui souhaitent contribuer à la construction d'une mobilité durable », a déclaré Carlos Tavares, CEO de Stellantis. « Nous avons l’intention de créer un forum public dans lequel les contributeurs pourront se réunir pour aborder les questions clés entourant le débat sur la mobilité décarbonée et proposer des prochaines étapes concrètes que nous pourrons entreprendre ensemble. L’accès à une mobilité propre, sûre et abordable pour les citoyens du monde entier est en jeu. »

Le constructeur crée son propre instrument de lobbying

Ce départ de Stellantis de l'ACEA est la conséquence assez logique de l'affrontement avec les constructeurs allemands. C'est en tous cas une très mauvaise nouvelle pour Oliver Zipse, président du directoire du groupe BMW, réélu en 2021 à la tête de l'Association des constructeurs européens d'automobiles. Rappelons que Carlos Tavares avait lui-même présidé l'ACEA en 2018 et 2019. Un poste très politique dans les arcanes du lobbying de Bruxelles qu'il n'avait pas apprécié et dont il avait rapidement mesuré les limites avant de passer la main à Michael Manley, P-DG de Fiat-Chrysler Automobiles.

L'avenir de la mobilité au cœur du sujet au niveau européen

À ce stade, Stellantis ne donne pas plus de précisions sur ce prochain « Forum sur la liberté de mouvement ». Il serait planifié et coordonné par un conseil consultatif d’experts représentant diverses parties prenantes de l'activité automobile, notamment des fournisseurs de mobilité et de technologies, des universitaires, des politiciens, et des scientifiques. On comprend toutefois que Stellantis souhaite dépasser le simple mouvement syndical de défense d'une profession pour porter son action de lobbying vers le cœur du sujet qui est la conséquence directe de cette prochaine interdiction des moteurs thermiques : la mobilité.