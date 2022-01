Le groupe Sterne veut accélérer sa digitalisation

Désireux d’accélérer sur ce dossier, le groupe Sterne a officialisé la nomination de Julien Michallet au poste de directeur de la transformation digitale.

Ingénieur en génie industriel de l’université de technologie de Troyes (UTT) et titulaire d’une thèse de doctorat en recherche opérationnelle (traitant des problèmes de tournées de véhicules), Julien Michallet fait valoir de solides expériences professionnelles dans l’IT et le secteur du transport et de la logistique, ayant travaillé pour Nexxtep Technologies, Gefco, Sopra Steria Consulting ou le groupe CGI.

« L’accélération de la digitalisation qui s’opère depuis plusieurs années dans le secteur répond à de nombreux enjeux. La nécessité d’optimiser les opérations de transport pour en réduire les impacts ou encore les exigences toujours plus accrues de traçabilité des flux pour en garantir la maîtrise en font partie. Mon objectif est d’accompagner nos équipes dans la mise en œuvre des processus digitaux du groupe afin de répondre aux attentes de nos clients, en France et à l’international, avec des solutions de transport sur-mesure et durables », commente Julien Michallet.

Rappelons que le groupe Sterne réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 220 millions d’euros et regroupe près de 1 100 collaborateurs dans 55 agences en France et à l’international. Spécialiste des transports urgents, il couvre l’ensemble du territoire avec 1 900 tournées régulières et 3 500 courses urbaines, nationales et internationales.