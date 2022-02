Le groupe Stertil s’empare de Nussbaum

Avec cette dernière acquisition, Stertil démontre sa volonté d’être un acteur mondial, majeur des solutions de levage de véhicules à destination des industries de maintenance, de réparation et de service de véhicules pour les ateliers privés, publics et les fabricants OEM du monde entier. Ce rapprochement des deux entités, chacune possédant sa propre expertise devra déboucher sur la création d’un groupe solide et aux compétences complémentaires : Stertil dans le segment des ponts élévateurs pour véhicules lourds et Nussbaum dans le segment des ponts élévateurs pour véhicules légers.

Rappelons que Nussbaum est un fabricant premium d'élévateurs automobiles légers. Il est bien connu pour avoir été en 1985, l'inventeur du célèbre « Jumbo », un pont élévateur à double ciseaux. Il propose actuellement une gamme complète d’équipements de levage qui s’impose sur le marché et sont référencés chez de nombreux constructeurs automobiles. Nussbaum revendique sa position de leader sur le marché en fournissant ses produits à des ateliers du monde entier.

De son coté, Stertil Group, qui commercialise sa gamme de ponts élévateurs pour poids lourds sous la marque Stertil-Koni, est le spécialiste mondial du levage en atelier des véhicules industriels. L'une des gammes d'élévateurs pour charges lourdes différenciées et appréciées des professionnels est l'élévateur « Earthlift » de véhicule mobile sans fil régénératif. Un équipement utilisé dans de nombreux ateliers à travers la planète qui exploite la technologie de contrôle intelligent ebright de la marque.

La famille Nussbaum a la tranquillité d'esprit que son héritage qui a été créé il y a près de cinquante ans et qui a été cultivé avec passion et travail acharné est entre de bonnes mains. Les nouveaux propriétaires, le groupe Stertil, continueront à développer et à entretenir cet héritage dans les installations allemandes de production de Kehl. Frank Scherer a été nommé directeur général de Nussbaum.