Le groupe Suma en passe de reprendre les sites VW Group Retail de Vichy et Moulins

Le groupe Suma Invest, dirigé par Richard Vives, s’est positionné pour la reprise des sites de Vichy et Moulins (Allier) appartenant à Volkswagen Group Retail France. Cette acquisition concerne le fonds de commerce de ces deux établissements, regroupés au sein de la société JMC Autos. Les marques représentées sont Volkswagen et Audi à Vichy et Volkswagen à Moulins. Ce rachat serait le premier dans le département de l’Allier pour le groupe Suma, qui se situe jusqu’à présent dans la Nièvre, le Rhône et la Saône et Loire. De son côté, Volkswagen Group Retail France se retirerait ainsi du département de l’Allier, pour se recentrer autour de Clermont-Ferrand.

Négociation en famille

Cette acquisition en cours reste dans la famille Volkswagen puisque le groupe Suma représente déjà les marques du constructeur allemand sur trois départements. Le distributeur possède les panneaux Audi, Cupra, Seat, Skoda, VW et VW VUL. Il travaille également les marques Hyundai à Nevers et Honda à Tassin la Demi-Lune, en banlieue lyonnaise. La firme possède aussi un Suma Store dans le centre de Chalon-sur-Saône. Ce dernier regroupe toutes les activités liées à l’électromobilité et expose trottinettes, vélos, voitures électriques et bornes de recharge. Au total, le groupe dispose de 31 sites et regroupe 250 collaborateurs.