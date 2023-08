Le groupe Synethis va encore se renforcer chez Renault et Dacia

Né de la fusion entre les groupes Baconnier et Delieuvin, Synethis poursuit son expansion et prendra la contrôle des concessions Renault et Dacia du groupe Jean auto et SDA au premier octobre 2023. Le groupe Synethis parfait ainsi sa plaque Renault/Dacia/Alpine dans le Sud-Est de la France.

Acteur important de la distribution automobile dans la région Sud-Est de la France, le groupe Synethis, né du rapprochement entre les entités familiales Baconnier et Delieuvin en 2019, poursuit sa stratégie de développement et deviendra actionnaire majoritaire des affaires Renault et Dacia de Jean auto et SDA au premier octobre 2023.

Une opération de croissance externe géographiquement très cohérente dans la mesure où le groupe Synethis commercialise les marques Renault, Dacia et Alpine via des concessions situées à Fréjus, Draguignan, Brignoles, Toulon, La Seyne-sur-Mer, Arles, Cavaillon, Gap et Manosque.

Le groupe Jean auto prend du recul

Par ailleurs, il apparaît que le groupe Jean auto prend un pas de recul, conservant pour l’heure Renault à Privas et ses affaires Nissan (Montélimar, Aubenas). En 2015, suite au départ à la retraite de René Cédat, Philippe Jean avait déjà dû effectuer des arbitrages sur les sites à reprendre.

Le groupe Synethis affiche un franc dynamisme

Synethis va encore prendre une nouvelle impulsion, le groupe totalisant déjà un chiffre d’affaires consolidé d'environ 400 millions d'euros, avec plus de 12 000 ventes de véhicules neufs et plus de 700 salariés.

Le groupe Synethis va aussi multiplier les animations à partir de la rentrée autour de du trentième anniversaire de la Twingo. Les ateliers du groupe ont ainsi rénové quatre Twingo comme à l’origine, notamment les couleurs. Ces voitures ont été exposées dans les points de vente du groupe et ont pu être appréciées lors du grand rassemblement Twingo du week-end des 19 et 20 août sur la base aérienne de Chambley-Bussières, en Lorraine. Le groupe Synethis va organiser un jeu concours autour de ces voitures en septembre.