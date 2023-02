Le groupe Team Colin ouvre la plus grande concession Lexus d’Europe à Lille

La plus grande concession Lexus d’Europe vient d’être inaugurée à Lille et appartient au groupe Team Colin. Ce site dispose d’un showroom d’une surface de 1 000 m2, ce qui permet d’exposer en permanence huit voitures neuves et seize véhicules d’occasion rassemblés sous le label Lexus Préférence. Cet établissement est le cinquième de la marque pour le groupe Team Colin, qui possède également des points de vente à Meaux (77), Melun (77), Sceaux (78) et Paris-Villiers (75017). Le distributeur représente également Toyota à Lille et au total sur une quinzaine de sites, implantés essentiellement en Île-de-France. Cette nouvelle concession rassemble 12 collaborateurs et devrait commercialiser dès cette année près de 280 VN et 140 VO. L’année dernière, le groupe Team Colin a vendu 574 Lexus neuves sur l’ensemble de ses concessions.

Inauguration européenne

De nombreux invités ont assisté à cette inauguration officielle, qui a permis au groupe de présenter à ses clients les nouveaux RX et RZ. Les passionnés ont également apprécié la présence d’un coupé LFA. La concession a été inaugurée par Didier Leroy, Chairman de Toyota Europe, Frank Marotte, P-DG de Toyota France et Xavier Riva, directeur de Lexus France. « Cette magnifique nouvelle concession de Lille conçue avec le groupe Team Colin sera un atout majeur pour développer nos ventes dans la région et accompagner le développement de notre gamme », a souligné Xavier Riva. La marque accueillera notamment cette année son premier modèle 100 % électrique avec le RZ, issu de son cousin Toyota Bz4x. Un renfort pertinent pour relever des chiffres de ventes limités. En effet, Lexus a vendu 3 256 voitures neuves en France l’année dernière. Le constructeur table sur 5 000 immatriculations pour 2023.