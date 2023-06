Le groupe Touquet a inauguré sa cathédrale de l’occasion au Havre

C’est une consécration pour Rodolphe Touquet qui a toujours baigné dans l’univers automobile. Le président des Etablissements Touquet a inauguré, le 8 juin dernier ,au Havre (76), sa nouvelle concession RTA (Rodolphe Touquet Automobile) estampillée label « Occasions Garanties ». Le nouvel écrin est sorti de terre en mai 2023 après 14 mois de travaux. Installée sur un terrain de 10 000 m2, la structure se compose d’un bâtiment de 2 700 m2 contenant un showroom (900 m2), une carrosserie (800 m2) et un centre de préparation automobile (1 000 m2). Coût de l’investissement : 4,5 millions d’euros. Pour l’occasion, 500 personnes ont répondu à l’événement, parmi lesquels de nombreux clients et collaborateurs, mais également Xavier Chardon, président de Volkswagen Group France, Sébastien Briard, directeur réseaux et expérience client, Kerim Bournonville, directeur après-vente et Gilles Lechevalier, responsable des ventes VO France Das WeltAuto.

Revaloriser les VO à particuliers

Cette nouvelle concession symbolise la stratégie de développement souhaitée par Rodolphe Touquet pour ses activités, ainsi qu’un levier supplémentaire de rentabilité : « J'ai voulu développer le véhicule d’occasion parce que c’est quelque chose d’important dans le cadre du développement de mes affaires, mais aussi parce qu’il a pris de plus en plus d’importance dans la répartition du chiffre d’affaires d’une entreprise. Auparavant, le VO représentait 20 %, désormais il atteint les 40 %. Pour bien le travailler, il est nécessaire d’être bien dimensionné, d’où la création d’une structure adaptée ». Sur ce canal, l’opérateur réalise 794 ventes annuelles, dont 480 à particuliers. Rapidement, il espère atteindre un mixte de 600 VO à particuliers pour 200 unités à marchands. Grâce à son espace de stockage plus conséquent (150 unités actuellement), le dirigeant va pouvoir commercialiser auprès de sa clientèle les VO de toutes les marques, alors que jusqu’à présent il ne vendait que les modèles du groupe Volkswagen.

Des envies d’expansion

En effet, Rodolphe Touquet est concessionnaire dans le réseau allemand depuis 2007. « C’était le coup de téléphone à ne pas manquer ! », confesse-t-il. Contacté par Volkswagen France pour distribuer ses marques au Havre, le chef d’entreprise n’a pas hésité une seconde : « La marque n’était pas représentée depuis 2000 dans la ville du Havre, le constructeur m’a donc proposé le panneau. À l’époque, j’étais propriétaire d’un tiers du bâtiment historique que nous occupions avec mon père et la marque Opel. Nous avons donc séparé le bâtiment en deux pour intégrer Volkswagen et c’est ainsi que l’histoire a débuté ». Son père, François Touquet, était concessionnaire Opel au Havre (Notre-Dame Automobile) depuis plusieurs années et a toujours souhaité rester monomarque.

Rodolphe Touquet, lui, aspirait à plus grand, et a perçu dans cet appel téléphonique un coup de pouce du destin. Après Volkswagen en 2007 sont venus s’ajouter Seat et Skoda en 2018, puis Cupra en 2020. En parallèle, lorsque le contrat de son père a été résilié par Opel en 2015, il a racheté auprès de celui-ci les deux tiers du bâtiment restants. Aujourd’hui, Rodolphe Touquet travaille toujours sur son site historique (tout en regardant par la fenêtre son temple de l’occasion installé de l’autre côté de la rue). Il n’en possède qu’un, mais peut-être plus pour longtemps. Car sa soif d’expansion ne l’a jamais quitté. « Je suis un petit concessionnaire automobile, mais je préfère un petit chez soi, qu’un grand chez les autres, précise-t-il. Je suis le seul actionnaire, et maîtrise mes activités comme je l’entends. Et aujourd’hui, je suis ouvert aux opportunités qui se présenteront, tout en restant fidèle à mon constructeur en premier lieu ».

Le projet d’un centre de réparation de batteries

En 2022, l’opérateur a vendu 936 véhicules neufs (474 Volkswagen, 141 Skoda, 152 Seat, 127 Cupra et 42 VU) et 794 véhicules d’occasion, générant un chiffre d’affaires de 34 millions d’euros. Au cours du second semestre 2023, Rodolphe Touquet pilotera la transformation du showroom Cupra aux nouveaux standards de la marque, et son agrandissement (de 250 à 400 m2). Il accueillera aussi les sept nouveaux collaborateurs qui intégreront l’établissement RTA. Enfin, il espère également pouvoir concrétiser son futur chantier, à savoir la construction d’un centre de réparation de batteries. Mais pour avancer sur ce projet, le dirigeant attend l’aval des institutions pour acquérir de l’immobilier.