Le groupe Tracol en passe de racheter Peugeot Valence à Emil Frey France

Selon une notification de l’Autorité de la concurrence, la société Financière TG est sur le point de racheter la société Abcis Drôme Ardèche au groupe Emil Frey France. Cette dernière aurait réalisé un chiffre d’affaires de 81 millions d’euros en 2021. L’acquisition concerne la concession Peugeot de Valence et le site de Privas. Cette transaction intervient dans le cadre de la recomposition des réseaux de Stellantis. Le constructeur et ses investisseurs se répartissent marques et établissements en fonction des implantations de chacun.

Valence après Montélimar

Willy Tracol, dirigeant de Financière TG, s’apprête ainsi à récupérer la marque Peugeot à Valence, alors qu’il détient déjà Citroën et DS. Dans le même temps, le groupe est sur le point de vendre ses concessions Citroën et DS de Montélimar au groupe Chopard. De son côté, Emil Frey France restera présent plus au sud autour d’Avignon et au nord-est entre Lyon et Grenoble.