Le groupe Verbaere Automobiles fait ses premiers pas en Belgique

Via les réseaux sociaux, Jean-Charles Verbaere, président du groupe éponyme depuis 2013, a annoncé avec fierté son arrivée sur le territoire belge. Une opération rendue possible grâce au rapprochement, le 30 juin 2022, avec Dex Easy Car Shopping, une entreprise spécialisée dans la vente de véhicules d’occasion à particuliers. Fondée en 2004 par Joost Huys, celle-ci s’est imposée comme une référence au fil temps sur ce marché voisin, embrassant notamment une approche digitale pour assurer ses ventes. « C’est aussi l’acquisition d’un savoir-faire de qualité développé par les équipes de Dex Belgique dans le sourcing, le reconditionnement VO et dans la gestion des flux logistiques », complète Jean-Charles Verbaere.

Outre son implantation pour la première fois en Belgique, ce rapprochement permet également à l'opérateur français de renforcer de manière significative son activité de véhicules d’occasion avec un volume annuel de 4 000 véhicules additionnels, soit un volume total de plus de 7 500 unités. Fondé en 1950, le concessionnaire distribue à ce jour 12 marques automobiles au sein de 22 points de vente, basés essentiellement dans le nord de la France.

L’an passé, le groupe a lancé sa marque de mobilité douce, baptisée Unripe, spécialisée dans la vente de leasing et de services autour des trottinettes, vélos et scooters électriques auprès des clients professionnels et particuliers. Un showroom dédié à cette activité a été inauguré en 2022 à Lille (59).