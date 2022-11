Le groupe Volkswagen et ses marques suspendent la publicité sur Twitter

Le groupe Volkswagen, désormais dirigé par Oliver Blume depuis la mise à l’index de Herbert Diess, prend au sérieux les turbulences que traverse Twitter depuis son rachat par Elon Musk. En effet, le groupe vient de demander à l’ensemble de ses marques (Volkswagen, Seat, Cupra, Audi, Lamborghini, Bentley, Ducati, mais aussi Porsche) de suspendre leurs campagnes de publicité sur la plateforme.

Volkswagen veut voir comment la situation évolue

Les budgets sont donc gelés et un porte-parole du groupe allemand déclare : « Nous surveillons la situation et nous déciderons des prochaines étapes en fonction de son évolution ». Dans le secteur automobile, GM semble aller dans le même sens et d’autres grands groupes ont pris une décision similaire comme Pfizer et General Mills par exemple.

Rappelons qu’après le rachat de Twitter, Elon Musk s’est immédiatement séparé de plusieurs dirigeants de premier ordre et qu’il a exigé des fournitures de production de codes auprès de plusieurs services. L’ambiance est particulièrement tendue, en interne comme avec des clients extérieurs qui craignent notamment pour la sécurité des données et le respect de la confidentialité de certains contrats.

A lire aussi : L’automobile a alimenté 23 000 publications sur Twitter pendant le Mondial 2022