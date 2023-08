Le groupe Volkswagen reprend en mains ses approvisionnements en semi-conducteurs

Le groupe Volkswagen vient de mettre en place une nouvelle méthode de sélection pour ses approvisionnements en semi-conducteurs. Touché par la pénurie en composants électroniques, le constructeur a revu ses processus internes pour reprendre en mains ce sujet capital. La firme a mis en place un comité d’approvisionnement en semi-conducteurs (Semiconductor Sourcing Committee), composé de membres des services Achats et Développement des différentes marques, de la division Volkswagen Group Components et de Cariad. Le travail de ce comité consiste à sélectionner les semi-conducteurs et composants électroniques présents dans les calculateurs embarqués. Jusqu’à présent, les équipementiers fournissaient les systèmes dans leur ensemble, en choisissant eux-mêmes les composants internes. Le groupe allemand a repris la main sur ce choix grâce à ce comité. Ce dernier travaille avec les équipementiers, qui fournissent toujours les calculateurs et autres systèmes électroniques. Pour les éléments conçus en interne, le constructeur achètera directement les semi-conducteurs auprès des spécialistes mondiaux. « La transparence dont nous bénéficierons sur les semi-conducteurs permettra d’anticiper les difficultés d’approvisionnement et de mettre en œuvre d’éventuelles alternatives techniques. Autre effet positif : la réduction du nombre de variantes matérielles entrainera une simplification au niveau logiciel » explique Karsten Schnake, membre du directoire de Skoda en charge des achats et responsable du groupe de travail transversal intermarques Compass (Cross Operational Management Parts & Supply Security).

L’automobile devient un des principaux consommateurs de semi-conducteurs

La pénurie traversée par l’industrie automobile après le Covid a généré une reprise en mains des approvisionnements chez tous les constructeurs. Devancée par les sociétés d’électronique grand public, l’industrie automobile revient progressivement parmi les principaux acheteurs de semi-conducteurs dans le monde grâce à l’électrification et à la numérisation des véhicules. Ainsi, le groupe Volkswagen souligne qu’en 1978, la Porsche 911 ne comptait qu’un seul calculateur, qui regroupait 8 semi-conducteurs. Aujourd’hui, le Skoda Enyaq possède 90 unités de commande électronique embarquées, pour un total de 8 000 composants électroniques. Selon le groupe, l’automobile serait actuellement le 5ème acheteur mondial de semi-conducteurs, pour un montant global de 47 milliards de dollars. Dès 2030, cette industrie devrait passer à la 3ème place, avec un montant total de 147 milliards de dollars.