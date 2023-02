Le groupe Vulcain distribue la marque LEVC à Lyon

Le groupe Vulcain, par l’intermédiaire de Félix Faure Automobile, distribue désormais le taxi électrique TX et le fourgon électrique VN5 de la marque London Electric Vehicle Company. Jusqu'à présent, le groupe ABVV était l'unique opérateur à assurer la distribution et la réparation des « black cabs » en France.

Après un premier partenariat scellé en janvier 2022 avec le groupe francilien ABVV (famille Izikian), les célèbres taxis londoniens noirs badgés London Electric Vehicle Company (LEVC) vont être distribués par un nouvel opérateur, lyonnais cette fois. Il s’agit de Felix Faure Automobiles, une unité appartenant au groupe Vulcain (fondé et dirigé par Jean-Pierre Rinaudo). Ce nouveau et second concessionnaire apportera un support complet de vente et de services pour le taxi électrique TX et le fourgon électrique VN5.

Le choix de la diversification verte

Cette annonce s'inscrit dans une logique de développement pour le groupe Vulcain. En effet, début 2022, à l’instar de ses homologues Dugardin ou Jean Lain, l'opérateur a fait le choix de diversifier ses activités en ouvrant Vulcain EcoMobilité, un point de vente uniquement dédié aux mobilités électriques à Lyon (trottinettes, vélos et scooters). L’opérateur passe donc un cap supplémentaire dans son offre de services « verts » en milieu urbain et part de surcroît à la conquête d’une nouvelle clientèle professionnelle. « Ces nouveaux véhicules s’inscrivent parfaitement dans une transition écologique nécessaire en milieux urbains et ZFE, confirme Nicolas Parent, directeur de Félix Faure Automobiles. LEVC est pour nous une marque qui propose des véhicules adaptés aux besoins de nos clients que ce soit en utilitaires ou transports de personnes ». Avec une émission de 19 g de CO2 par kilomètre, le fourgon électrique VN5 est éligible à la fois au bonus écologique et à la prime à la conversion.

La France, un territoire clé

Stratégiquement, cette nouvelle collaboration permet à LEVC d’étendre un peu plus son empreinte sur le territoire national. En circulation dans le pays depuis 2019 sous la forme de VTC par la plateforme Caocao Mobility Paris (prononcez « Tsaotsao »), la maintenance après-vente des 300 véhicules est assurée par le concessionnaire ABVV. Celui-ci a réalisé la vente d'une quinzaine de véhicules neufs LEVC au cours du précédent exercice et compte sur la gamme utilitaire pour dynamiser les immatriculations en 2023. « La France représente une région clé qui adopte rapidement des solutions de transport plus durables avec des aides financières mises en place par le gouvernement pour soutenir la transition, souligne Alex Nan, P-DG de LEVC. Nous nous réjouissons de la construction de notre relation avec Felix Faure Automobiles qui nous permet de proposer un support complet à nos clients dans la région et de présenter nos innovants TX et VN5 à de nouveaux clients ». LEVC appartient au groupe automobile chinois Geely, au même titre de Volvo, Polestar, Lynk&Co et Lotus.