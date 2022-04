Le groupe VW revoit sa stratégie de tarifs de recharge électrique

Le groupe Volkswagen revoit sa stratégie de recharge et les services associés. Le constructeur propose des tarifs unifiés pour les marques Volkswagen, Seat et Skoda, tout en offrant de nouveaux services aux clients.

Le groupe Volkswagen veut simplifier la recharge électrique pour les possesseurs de Cupra, Seat, Skoda et Volkswagen. Le constructeur veut améliorer l’expérience client lors de cette étape cruciale pour la réussite de l’électrique. Le changement le plus marquant est l’arrivée de tarifs fixes à travers un seul contrat. À cette occasion, le réseau de recharge couvert s’élargit pour atteindre 310 000 points en Europe, dont 10 000 en recharge rapide. Les clients auront le choix entre trois tarifs de base, dont les prix au kWh seront fixes. Ils s’appliqueront à We Charge (Volkswagen), Powerpass (Skoda), Easy Charging (Seat et Cupra) et Elli. Cette dernière marque pilote l’ensemble des activités de recharge et de gestion de l’énergie pour l’ensemble du groupe Volkswagen. L’accès aux bornes du réseau Ionity sera également possible à des conditions préférentielles selon le constructeur.

Programme « Selected Partner »

La firme lancera également en cours d’année un programme baptisé « Selected Partner » avec ses différents opérateurs de stations de recharge. Les points de charge offrant des conditions d’accueil particulièrement confortables seront mis en valeur dans le système de navigation des voitures électriques du groupe. Les critères de qualité comprennent la fiabilité des bornes de recharge présentes, les aménagements de protection contre les intempéries et les services annexes comme la présence de boissons ou de nourriture. Enfin, le groupe lancera aussi en milieu d’année l’offre Plug&Charge. Il s’agit d’une reconnaissance (norme ISO 15188) entre le véhicule et la borne, afin que cette dernière débute le chargement automatiquement. Ce service sera proposé lors d’une mise à jour à distance sur les véhicules conçus sur la plateforme MEB. Cette fonctionnalité est disponible sur les bornes des réseaux Ionity, Aral/BP, E.ON et Iberdrola. D’autres partenaires devraient rejoindre cette offre en cours d’année selon le constructeur.