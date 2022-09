Le Groupement des concessionnaires Renault opte pour la cession de créance avec la FFC

La FFC Mobilité réparation et services annonce avoir signé un partenariat avec le Groupement des concessionnaires Renault (GCR) qui fédère 600 sites. Au centre de cet accord, la plateforme informatique de gestion des sinistres par cession de créance Tribu développée depuis plusieurs années par le syndicat.

Alors que les ateliers de carrosseries de concessionnaires ne sont généralement pas conventionnés par les assureurs compte tenu de la liberté de prix qu’ils pratiquent, la gestion de créance apparaît comme la bonne solution pour que les assurés sinistrés n’aient pas à avancer le montant des réparations en attendant leur indemnisation de la part de leur assureur.

« Tribu permet de simplifier les démarches administratives liées à un sinistre automobile, auprès d'un carrossier-réparateur non agréé par l'assureur. Grâce à la cession de créance, le client n'a plus besoin d'avancer les frais de remise en état, en attendant que son assurance le rembourse. Il laisse au carrossier-réparateur le soin de se faire régler directement par la compagnie d'assurance », explique Christophe Bazin, secrétaire général de la FFC Mobilité réparation et services.

En mai dernier, les concessionnaires Volkswagen ont signé un partenariat avec la FFC pour accéder à la plateforme Tribu.