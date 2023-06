Le H1st Vision de Software République : un condensé de l’avenir automobile

Mercredi 14 juin, la Software République a dévoilé, en première mondiale sur le salon VivaTech, son concept-car H1 st Vision. Une voiture du futur qui intègre plus de 20 innovations techniques et technologiques qui n’ont rien de farfelues.

Voiture volante ? Autonome ? Capable de dialoguer avec ses occupants ? Les questions sur ce que sera la voiture de demain sont nombreuses et souvent sans réponses concrètes. C’est donc pour pallier ces imprécisions que la Software République – créée en 2021 et rassemblant des acteurs comme Atos, Dassault Systèmes, Orange, Renault Group, STMicroelectronics et Thales – a imaginé le H1st Vision, présenté en exclusivité sur le salon VivaTech qui se tient actuellement à la Porte de Versailles.

Baptisé ainsi pour rappeler une volonté commune de mettre l’humain – conducteur, passager ou usager – au centre de ses préoccupations (« Human first vision »), ce véhicule s’impose comme le reflet de la collaboration horizontale d’un consortium d’entreprises unies pour faire avancer la mobilité vers plus de digitalisation et de sécurité. Le H1st Vision embarque de ce fait une vingtaine de produits et services s’appuyant sur les expertises complémentaires de ses partenaires en matière d’analyse de données, d’intelligence artificielle ou de cybersécurité. Ceux-ci permettant de répondre aux nouveaux enjeux du véhicule connecté, de la smart city et de l’énergie.

Une mobilité plus sûre, durable et intelligente

Fruit de seulement six mois de développement menés par une équipe de 80 personnes issues de cinq entités fondatrices et de sept start-ups parmi les onze incubées, ce concept-car visionnaire et collaboratif a pour but de « cristalliser des innovations que l’on veut commercialiser » affirme Éric Feunteun, directeur opérationnel de la Software République. Pour cause, « avec cinq projets annoncés et une quinzaine dans les tuyaux, la Software Republique n’est pas un think tank ou un laboratoire d’idées, nous voulons vraiment que nos produits passent à l’échelle ! ».

Ce concept-car possède donc un jumeau numérique aidant justement à connecter un écosystème autour de l’objet, déployer des services évolutifs et surtout confirmer leur viabilité par des tests. Ont ainsi pu être approuvés la reconnaissance biométrique pour accéder au véhicule non plus seulement grâce à l’empreinte faciale mais aussi l’observation de la démarche des conducteurs –préenregistrée lors d’une phase d’ « enrollment » avec l’Avatar embarqué Softy, ressemblant au Reno de Renault –, évitant alors les vols par piratage de clé main-libre.

Ou encore la spatialisation du son, mise au point avec le compositeur Jean-Michel Jarre, permettant l’écoute ciblée d’une alarme ou la lecture d’un SMS par le biais de haut-parleurs situés dans les appuie-têtes.

NFT, QR Code et paiement dématérialisé

Parmi les participants à la conception du H1st Vision, on retrouve aussi Orange qui signe deux innovations promettant de faciliter aussi bien la vie quotidienne que la circulation en zone urbaine. La première s’incarne dans la gestion du paiement du stationnement encourageant la multi-modalité, et ce sans sortir de son véhicule. Ce « In Car Payment » propose ainsi des services de parking mais aussi de péages, de drive ou de recharge payable directement depuis l’habitacle grâce à un système de portefeuille (ou wallet) réunissant l’ensemble des cartes et évitant d’avoir plus de 50 applications différentes d’opérateurs à télécharger.

La seconde innovation, elle, consiste en un système ouvert de partage d’infos trafic en temps réel, prévenant l’arrivée de véhicules d’urgence ou d’usagers vulnérable dans sa zone de circulation. Un dispositif V2X (pour « Vehicle-to-Everything ») connecté avec les caméras du mobilier urbain mais délivrant des données anonymisées qui s’adresserait aux collectivités et trouverait une résonnance au sein des navettes autonomes.

Le H1st Vision cède également à la tendance des NFT pour la bonne cause en stockant, au cœur d’un QR Code, le carnet d’entretien digitalisé du véhicule afin de surveiller l’état de santé de celui-ci (usure des pneus, des freins, suggestion d’amélioration du style de conduite pour les faire durer, etc.). Cet outil simplifiera aussi la remontée de données aux gestionnaires de flotte ou aux techniciens chargés d’une réparation et les démarches en cas de revente de la voiture.

Vivre une expérience au volant

Si la e-santé du véhicule est prise en considération, celle de son conducteur l’est tout autant. En posant les mains sur le volant, le conducteur voit ainsi son rythme cardiaque ou encore son état émotionnel captés par le véhicule, qui s’occupe alors d’adapter l’ambiance de la voiture. Parallèlement, le H1st Vision peut aussi surveiller que celui ou celle qui la conduit est en forme, évitant ainsi les malaises ou les endormissements, responsables de 20% des accidents de la route mortels.

Enfin, comme la protection de la planète s’inscrit aussi dans les objectifs de ce concept-car inédit, le H1st Vision peut se brancher sur la borne bidirectionnelle pensée par la Software République, la Mobilize Powerbox. Grâce à ce point de charge « Made in France », le véhicule fait son plein électrique ou peut devenir une source d’énergie et d’économies en redistribuant son énergie au réseau. « De quoi diviser par deux le coût de sa recharge à domicile », avance le groupe Renault via son entité Mobilize.

Visant, à moyen terme, une production potentiellement de série, le H1st Vision fait donc la part belle à la connectivité « qui constituera un pilier du marché automobile, et peut-être même le plus important » selon Oriana Di Marco, responsable EMEA Santé, Marketing stratégique & Business Development chez STMicroelectronics. Mais « le futur est vaste et nous pourrions aller de plus en plus loin en nous ouvrant à d’autres types de mobilité comme le vélo », imagine-t-elle aussi.