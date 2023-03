Le Hyundai Kona Hybrid ne dépassera pas les 40 000 euros

Chose promise, chose due. Hyundai avait en effet promis de faire connaître les tarifs de la deuxième génération de son Kona Hybrid au printemps pour une commercialisation dès l’été suivant (pour la version hybride et à l'automne en électrique). Ponctuelle, la marque n’a donc pas de retard dans son calendrier d’annonces puisque ce SUV citadin vient d’officialiser ses prix catalogue.

Une gamme de prix sans trop d’écarts

Disponible en quatre finitions (Intuitive, Creative, Executive et N Line Executive), ce modèle de 141 ch et émettant 112 g de CO2/km démarre ainsi au-dessus des 30 000 euros, 33 400 euros précisément. Une entrée de gamme somme toute raisonnable pour sa dotation de série comprenant l’aide au stationnement avant et arrière, l’assistance active à la conduite sur autoroute, la caméra de recul, la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto ou encore le freinage d’urgence autonome. À ces prérequis habituels, la version Creative, à partir de 35 750 euros, ajoute un capteur de pluie, un chargeur sans fil pour téléphone, un éclairage d’ambiance à LED, des jantes alliage bi-ton de 18 pouces ou encore des rails de toit.

Un cran au-dessus, l’Executive (dès 38 900 euros) s’agrémente de l’affichage caméra des angles morts, d’une caméra 360° et d’une clef digitale. Néanmoins, pour 1 000 euros de plus, la finition N Line Executive prévoit une double sortie d'échappement, de luxueux liserés et surpiqûres rouges, un pédalier façon aluminium ou encore une sellerie cuir et alcantara. Du haut de gamme à moins de 40 000 euros… si l’on omet les options. Au nombre de quatre, celles-ci peuvent faire grimper la facture de + 200 à + 800 euros. La moins chère étant la peinture Atlas White, devant la peinture métallisée (+ 550 euros). La plus onéreuse demeure, elle, le toit ouvrant électrique, disponible sur les versions Executive et N Line Executive uniquement. Enfin, le toit et les rétroviseurs contrastés Abyss Black (+ 700 euros) ne concerne que la plus haute finition N Line Executive.