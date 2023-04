Le Jeep Avenger affole les compteurs sur Internet

Auto Infos : Quels sont les tout premiers enseignements du lancement du SUV Avenger ?

Charles Fuster : Le Jeep Avenger a réussi ses premiers pas dès sa série limitée First Edition, lancée fin 2022, et qui s’est écoulée en moins de deux mois. Nous avons déjà enregistré 20 000 commandes et nous constatons que l’âge moyen des acheteurs est moins élevé que pour l’ensemble de la gamme Jeep. 60 % des commandes ne proviennent pas d’Italie, le premier marché de Jeep en Europe, ce qui est très encourageant. Par ailleurs, le taux de conquête est de l’ordre de 80 %. C’est un excellent départ pour un modèle qui doit donner une nouvelle dimension à Jeep en Europe. Sur 10 000 articles print ou online, 99 % sont positifs et l’empreinte digitale du modèle est déjà très prégnante.

Auto Infos : Avec un tel taux de conquête, de quelles marques viennent les premiers clients ? Fiat est-elle dans cette liste comme on s’y attend ?

Charles Fuster : Il serait hâtif de tirer des conclusions à ce niveau de commandes, mais on peut parler des premières indications. Fiat fait partie de cette liste, mais nous le savions. Par ailleurs, des clients de marques allemandes, principalement Volkswagen, sont séduits par le SUV Avenger.

« Pour le Jeep Avenger, le kit marketing dépasse les deux milliards d’impressions »

Auto Infos : À propos de vos campagnes digitales, quel est l’impact du véhicule selon vos mesures ?

Charles Fuster : Sous l’angle des campagnes digitales et des réseaux sociaux, le Jeep Avenger fait valoir les meilleures performances jamais enregistrées par la marque ! Le modèle a bénéficié d’une campagne de pré-lancement uniquement digitale qui a préparé de très bons résultats sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok. Nous avons aussi conçu une web série pour YouTube, baptisée « Concentrated freedom », avec trois épisodes de cinq minutes. Les résultats sont excellents et la durée moyenne de visionnage est de deux minutes et demie, c’est remarquable. Le Jeep Avenger a fait exploser notre niveau de trafic et le kit marketing dépasse les deux milliards d’impressions.

Auto Infos : Quels sont les réseaux sociaux que vous privilégiez et avec quelle approche ?

Charles Fuster : D’une manière générale, nous cherchons à proposer du contenu et à réduire la part des messages publicitaires. Sans prétendre à l’exhaustivité, nous sommes très actifs sur Instagram, mais aussi sur TikTok où nous cherchons à mettre en avant des messages courts, des snapshots avec des messages forts, comme sur les trois minutes de charge, par exemple. YouTube est aussi un excellent relais et c’est un terrain de jeu idéal pour mettre la voiture dans son milieu naturel.