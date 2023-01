Le Jeep Avenger devient le moins cher des SUV citadins électriques de Stellantis

Après une phase de pré-commandes puis la commercialisation d'une édition de lancement, Jeep dévoile enfin la gamme complète de l'Avenger, son plus petit SUV et premier véhicule 100 % électrique. Les premières livraisons sont annoncées pour le printemps.

Surnommé « Baby Jeep », en raison de sa taille relativement modeste par rapport aux véhicules habituellement commercialisés par le constructeur américain et de son positionnement sur le segment des SUV citadins (B-SUV), le Jeep Avenger est bel est bien né. Vedette des différents stands Stellantis – au même titre que la Peugeot 408 – lors du dernier Mondial de l'Automobile, ce nouveau modèle est, pour mémoire, le premier véhicule badgé Jeep à renoncer au thermique au profit d'une motorisation 100 % électrique.

Au cours du dernier trimestre 2022, Jeep annonçait avoir enregistré 10 000 pré-réservations en Europe, alors même que la structure de gamme ainsi que les tarifs n'étaient pas encore connus. La commercialisation récente de la série limitée de lancement 1st Edition a permis aux plus pressés de s'offrir ce petit SUV, contre la somme de 39 500 euros. À présent, l'ensemble de l'offre a été dévoilé par le constructeur ainsi que les tarifs... relativement légers pour la catégorie.

Un SUV citadin électrique accessible dès 36 500 euros

Équipé d'un moteur de 115 kW (156 ch) et d'une batterie lithium-ion de 54 kWh lui conférant 390 km d'autonomie, le Jeep Avenger est décliné en quatre niveaux de finition : Avenger (base), Longitude, Altitude et Summit. Exception faite de la version de base qui en est privée, plusieurs packs permettent de compléter la dotation de série comme les packs Style Tech, Confort Nav, Hiver, Assistance à la conduite, Style full LED ou encore Navigation.

Pour mémoire, le Jeep Avenger est équipé de série de phares à LED, d'un régulateur de vitesse avec maintien dans la voie, du système multimédia Uconnect avec écran 10,25 pouces, de la réplication smartphone sans fil Apple CarPlay et Android Auto, d'un combiné d'instrumentation numérique de 7 pouces, de la climatisation automatique, d'un système d'aide à la descente et de six modes de conduite.

Les versions supérieures ajoutent des éléments d'ordre cosmétique comme les jantes alliage ou les poignées de portes couleur carrosserie mais aussi davantage de technologies : rétroviseurs dégivrants, radars de recul, hayon motorisé, instrumentation numérique 10,25 pouces, système d'ouverture sans clé, chargeur de smartphone par induction, etc.

Disponible dès 36 500 euros (33 500 euros bonus écologique de 3 000 euros réservé aux personnes morales déduit) en version de base, ce nouveau véhicule voit sa gamme culminer à 42 500 euros.

Plus petit que ses cousins des autres marques de Stellantis avec qui il partage nombre d'éléments techniques (Peugeot e-2008, Opel Mokka-e, DS 3 E-Tense), le Jeep Avenger s'affiche aussi comme le SUV citadin électrique le moins cher du lot. Les premières livraisons sont annoncées pour le printemps.

Jeep Avenger : la gamme, les prix Motorisation Version Tarif (€) * 115 kW (156 ch) / 54 kWh Avenger 36 500 € Longitude 38 000 € Altitude 40 000 € Summit 42 500 €

* Bonus écologique non-déduit (- 5 000 € particuliers / - 3 000 € professionnels)