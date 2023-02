Le jeu des chaises musicales continue chez Arval

Le loueur, qui vient d’achever une excellente année 2022 avec près de 1,6 million de véhicules gérés dans le monde, poursuit son mercato en nommant Dan Boiangiu au poste de directeur général d’Arval Belgique et Julie Meynard à celui de directrice de l’International Business Office (IBO) d’Arval. Deux nominations qui font suite à celle de Laurent Loncke aux fonctions de directeur général de BNP Paribas Fortis Retail Banking.

Arrivé au sein d’Arval en 2006, Dan Boiangiu était auparavant directeur commercial puis DG de la filiale roumaine, un titre décroché en 2014. En 2021, cet ancien directeur des ventes de Renault-Dacia diplômé de l’EMBA a été choisi pour occuper le siège de directeur de l’International Business Office d’Arval, ambitionnant d’œuvrer à la « conception, optimisation et mise en œuvre de stratégies de flotte personnalisées, à l’échelle mondiale », selon le loueur.

Créée au début des années 2000, l’IBO d’Arval se constitue donc d’une équipe multiculturelle et multilingue. « Arval Belgique, elle, est l'une des vitrines les plus représentatives des ambitions d'Arval en matière de mobilité [et] nous sommes convaincus que Dan poursuivra l'excellent travail de Laurent », affirme Alain van Grenendael, président et DG d'Arval.

Mouvements internes pour croissance externe

La mission de DG d’Arval Belgique de Dan Boiangiu sera effective à partir du 1er mars 2023. C’est également à cette même date que Julie Meynard, actuellement directrice d’Arval Consulting & de l’Arval Mobility Observatory, succèdera à Dan Boiangiu en tant que directrice de l’International Business Office.

Forte de presque 20 ans d’action au sein d’Arval mais aussi d’un parcours professionnel de presque une décennie dans le domaine des voyages d’affaires et le secteur automobile BtoB international au sein du constructeur PSA, Julie Meynard sera rattachée à Bart Beckers, directeur général adjoint et directeur commercial d’Arval. Dès lors, « avec l’expérience de Julie dans le secteur du leasing, la puissance et la portée de l’Alliance Element-Arval, IBO dispose de solides atouts pour renforcer sa place centrale dans nos activités », note Alain van Groenendael.