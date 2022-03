Le Kia Concept EV9 sera fabriqué de série en 2023

Kia veut monter en gamme et le démontre une fois de plus. Après l'EV6, le constructeur va proposer en Europe une version de série du Concept EV9. Le SUV 100 % électrique de six places verra le jour en 2023.

Sa silhouette est apparue publiquement pour la première fois lors du salon de Los Angeles en 2021. Encore au stade de prototype, le Concept EV9 aura bel et bien une version de série en Europe, dont la commercialisation sera lancée en 2023. Autre élément majeur : il préfigure le visage des futurs SUV de la marque coréenne, qui respecteront tous les trois principes suivants formulés par Kia : « un design extérieur avant-gardiste », « un intérieur moderne et innovant » et « un groupe propulseur 100 % électrique ».

Le SUV sera donc développé sur la nouvelle plateforme modulaire électrique (E-GMP) de Kia et aura pour vocation de satisfaire les familles nombreuses à la recherche d’espace. Les trois rangées de sièges (3x2) témoignent de cette volonté. À l’extérieur, les designers ont joué sur la géométrie, conférant au véhicule une forme cubique et des lignes anguleuses singulières. Ce parti pris, ajouté aux proportions – à savoir une longueur de 4 930 mm, une largeur de 2 055 mm, une hauteur de 1 790 mm et un empattement de 3 100 mm – confère au Concept EV9 une posture aléthique et haute.

Récupération d'énergie solaire

Pour améliorer son efficacité aérodynamique et « confirmer une fois encore le statut d’authentique baroudeur », le Concept EV9 est doté de barres de toit rétractables qui disparaissent dans leur pavillon lorsqu’elles ne sont pas utilisées, facilitant ainsi l'écoulement de l’air au-dessus du véhicule. Pour les relever, il suffit au conducteur de presser un bouton installé à l’intérieur de l’habitacle. Toujours dans un souci aérodynamique, les designers ont installé un système de caméra de surveillance à la place des rétroviseurs traditionnels.

La face avant reprend la Tiger Nose composée d’une calandre pleine, de feux verticaux en forme de L et de plusieurs LED appelés « nuée d’étoiles » par le constructeur. « Les motifs séquentiels ont pour effet de créer un éclairage d'accueil réservé au conducteur, tout en assurant un bon positionnement des feux en conduite », ajoute celui-ci. Sur le capot est installé un panneau solaire qui permet de récupérer de l’énergie électrique. Le Concept EV9 bénéficie ainsi d’une source d'énergie alternative lorsqu’il ne se trouve pas à proximité d'une borne de recharge.

Un intérieur avant-gardiste

L’intérieur se veut haut de gamme, futuriste et proche d’un salon (une impression renforcée grâce au pivotement des sièges face à face). Pour le concevoir, beaucoup de matériaux naturels ont été utilisés comme notamment des filets de pêche recyclés pour le revêtement du sol, des bouteilles plastiques et de la laine recyclées pour le tissu des sièges, ou encore du cuir vegan qui remplace le cuir d’origine animale. Au centre du tableau de bord trône un large écran horizontal de 27 pouces qui surplombe un volant original, dont la principale caractéristique est de pouvoir se rétracter.

La fiche technique et autres caractéristiques de la version de série seront communiquées ultérieurement par Kia. On peut tout de même supposer que le modèle offrira une autonomie électrique proche des 500 kilomètres de l’EV6. Verdict en 2023.