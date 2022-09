Le Kia XCeed restylé annonce ses tarifs

Après s’être écoulé à plus de 120 000 exemplaires en Europe – dont 10 600 exemplaires rien qu'en France – depuis son lancement en 2019, le Kia XCeed propose désormais un millésime 2022 pourvu d’une ribambelle d’améliorations au sein de l'habitacle, à l'extérieur et sous le capot.

Une allure plus acérée

Se parant pour la première fois d’une finition sportive GT-line Premium, ce Kia XCeed restylé hérite de nouveaux projecteurs LED, d’une calandre « Tiger Nose » redessinée pour être affinée avec un bouclier avant remodelé et des prises d'air profilées à la verticale servant à appuyer l’aspect aérodynamique de cette nouvelle esquisse sportive. Ce look dynamique de la mouture GT-line Premium se révèle également dans un sabot de protection en finition noir brillant et des porte-à-faux avant et arrière rallongés par rapport à la berline 5 portes.

Des performances augmentées

Le restylage du XCeed s’étend aussi dans l’habitacle où la console centrale s’oriente vers le conducteur tandis que la position d'assise se trouve surélevée par rapport à une berline classique. Le combiné d’instrumentation numérique de 12,3 pouces bénéficie, de son côté, de nouveaux graphismes. Parallèlement, le système de navigation à écran tactile de 10,25 pouces (accessible à partir de la finition Active) intègre de série une fonction multiconnexion Bluetooth, des fonctions Apple CarPlay et Android Auto ainsi que la toute dernière version du système Kia Connect pouvant mettre à jour les données en temps réel lors d'un trajet comme les informations de circulation, les prévisions météorologiques ou les détails des stationnements.

Au-delà de ces agréments de connectivité, le XCeed restylé étoffe aussi sa gamme de motorisations en comprenant des versions essence, diesel à hybridation légère et hybride rechargeable. En PHEV, le modèle revendique d’ailleurs une autonomie maximum de 48 km en mode 100 % électrique (en cycle mixte WLTP), et même de 59 km en conduite urbaine. La différence avec son prédécesseur, affichant 51 km d’autonomie, demeure donc ténue. Désireux de développer un haut rendement énergétique, Kia a cependant œuvré pour que son véhicule ne dépasse pas les 143 g de CO2/km, même en version essence couplée de sportivité.

Une grille tarifaire stabilisée

Produit dans l’usine de Kia située à Zilina, en Slovaquie (à l’instar des autres membres de la famille Ceed), le Kia XCeed 2022 est dès à présent disponible en concession à partir de 26 590 euros (pour son entrée de gamme Motion essence). Toujours assortie de la garantie 7 ans/150 000 km, sa déclinaison GT-Line Premium débute, elle, à 31 990 euros et grimpe jusqu’à 37 890 euros en hybride simple dieselisé. La finition GT-Line Premium se dédouble aussi en Business s’échelonnant cette fois de 32 640 euros à 38 540 euros. Seules les versions PHEV du modèle dépassent (de peu) les 40 000 euros (au maximum 41 140 euros en Lounge Business).

Kia XCeed : la gamme GT-Line Premium Business, les prix TTC