Le label ESG 2023 du secteur du Transport et de la Logistique récompense 58 entreprises

La Fédération Nationale des Transports Routiers (FNTR) a annoncé que 58 entreprises se sont vu décerner le label « Transport & Logistique Responsables » 2023, qui n’est autre que le premier référentiel Environnement, Social et Gouvernance (ESG) dédié au secteur du Transport et de la Logistique.

72 entreprises se sont inscrites au label Transport & Logistique Responsables. Pour la deuxième année, la Fédération Nationale des Transports Routiers (FNTR) a sollicité l’intervention du groupe européen de notation EthiFinance pour les accompagner dans une démarche d’évaluation. Le groupe spécialisé dans l’apport de solutions aux investisseurs, aux entreprises et organisations pour répondre aux enjeux des financements et des transformations environnementales et sociétales a ainsi participé à la labellisation de 58 entreprises. En 2022, pour la première édition du label, douze entreprises avaient été lauréates.

C’est loin d’être anodin puisqu’il s’agit là du premier référentiel Environnement, Social et Gouvernance (ESG) dédié au secteur du Transport et de la Logistique. La Fédération avait sollicité EthiFinance dans le but de créer une grille de notation spécifiquement dédiée à ce domaine d’activités. Dans un communiqué de presse, la FNTR explique que cette distinction permet aux entreprises de faire reconnaître de façon officielle et indépendante leurs performances extra-financières afin de valoriser leur image auprès de leurs partenaires, institutionnels, financiers et commerciaux.

Une remise des trophées en présence d’un ministre

Parmi ces 58 transporteurs labellisées le 13 septembre dernier, ils sont 18 à avoir obtenu les meilleures performances de leur catégorie. Une remise de trophées aura prochainement lieu en présence du ministre des Transports Clément Beaune – qui était par ailleurs présent au congrès de la FNTR. AXA, Renault Trucks, Primagaz et de nombreux autres partenaires du label Transport & Logistique Responsables seront également présents.

La liste complète des lauréats 2023 du label :