Le leader chinois CATL promet une batterie qui se recharge en dix minutes

Le périmètre des batteries pour les véhicules électriques est en pleine effervescence, rythmé par de beaucoup d’annonces et de nombreuses innovations. Le géant chinois CATL évoque ainsi une nouvelle batterie beaucoup plus efficace, grâce à un travail spécifique sur l’électrolyte. CATL annonce aussi une recharge en dix minutes chrono.

Incontestable leader mondial du marché des batteries pour véhicules électriques, CATL vient d’annoncer une avancée technologique significative sur la chimie des batteries lithium-ion. Grâce à un travail spécifique sur l’électrolyte, avec de nouveaux matériaux et un nouveau design du pack, CATL va proposer des batteries beaucoup plus performantes par grand froid, avec une efficacité de la batterie améliorée de 50 % sous moins 20 degrés. Cette efficacité est aussi améliorée de 43 % sous des températures plus normales, ce qui profitera donc au plus grand nombre des clients de voitures électriques.

CATL évoque des batteries offrant 400 km d’autonomie et qui se rechargent en cinq minutes

Par ailleurs, CATL assure qu’il va commercialiser cette année une batterie qui proposera 400 km d’autonomie pour les véhicules équipés avec un temps de recharge de dix minutes ! Et le leader chinois voit déjà plus loin en se fixant pour prochain objectif de réduire cette durée de charge de cinq à sept minutes ! Aucune précision n’a été donnée sur les innovations technologiques qui permettront ce bond en avant qui se révélerait tout simplement remarquable.

Les batteries solides ne sont pas prêtes pour la production de grande série

Interrogé sur les avancées de plusieurs groupes sur les batteries solides, Toyota ayant par exemple beaucoup communiqué sur le sujet, Wu Kai, directeur scientifique de CATL, se montre circonspect, pour dire le moins. « Actuellement, dans l’industrie, je suis certain qu’aucun groupe n’est capable de produire des batteries solides en grande série. Certains avancent qu’ils peuvent réduire les coûts de moitié, ce qui est très stimulant et serait assurément très disruptif, mais je suis sceptique, surtout qu’ils ne disent pas de quel coût initial ils partent ».

Visite du président de CATL en France

Rappelons que le président de CTAL, Robin Zeng, est récemment venu en visite en Europe, invité à intervenir dans des rencontres avec des entreprises allemandes et françaises. A cette occasion, Robin Zeng a évoqué plusieurs axes de coopération, notamment sur la supply chain et le stockage de l’énergie. CATL estime qu’il atteindra la neutralité carbone en 2025 sur son cœur de métier et en 2035 sur l’ensemble de la chaîne de valeur de ses activités.

Robin Zeng, président de CATL, lors d'un discours prononcé en France.