Le Lexus RZ 450e affiche des tarifs fastueux

Le catalogue de Lexus s’étoffe de produits toujours plus haut de gamme… et donc plus chers. Aux côtés de ses modèles rechargeables, le RZ 450e entame sa commercialisation et s’étiquette au-dessus des 75 000 euros. Pourvu d’une motorisation électrique permettant une consommation d’énergie comprise entre 17 et 18,3 kWh aux 100 km (cycle mixte WLTP selon les versions et équipements), ce SUV 100 % électrique intègre également de nombreuses innovations technologiques qui gonflent, par conséquent, son prix.

Le Lexus RZ 450e se voit proposé en deux versions : Luxe, débutant à 75 500 euros, et Executive, démarrant à 85 000 euros. Une différence qui s’explique par des jantes en alliage 20 pouces au lieu de 18, des projecteurs LED triple lentille, des feux adaptatifs, un toit panoramique occultant, l’affichage tête haute ou encore des sièges chauffants, un hayon électrique avec commande au pied et un système de stationnement automatique avec fonction mémoire.

Lexus RZ 450e : la gamme, les prix Versions Prix TTC Luxe 75 500 € Executive 85 000 € Options Toit panoramique (uniquement sur Luxe) 1 000 € Pack Innovation (uniquement sur Luxe) 2 300 € Bi-ton (uniquement sur Executive) Gratuit

Le UX 300e augmente aussi ses tarifs

Alors que la gamme Lexus compte désormais deux modèles 100 % électriques, le nouveau RZ 450e et le UX 300e, ce dernier se dote de plusieurs améliorations et notamment d’une batterie lithium-ion de 72,8 kWh remplaçant celle de 54,3 kWh. De quoi pousser l’autonomie du SUV compact jusqu’à 450 km (cycle mixte WLTP, selon les versions), soit 40 % de plus que sa devancière. Un gain de puissance qui engendre une augmentation de facture de quasiment 10 000 euros. Débutant auparavant à 49 900 euros en finition Pack d’entrée de gamme, le véhicule démarre à présent à 56 900 euros et grimpe jusqu’à 67 900 euros (hors options).