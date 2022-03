Le LiDAR de Valeo permet à Mercedes d’atteindre le niveau 3 d’autonomie

Mercedes a obtenu l’homologation internationale SAE-Niveau 3 de conduite déléguée au mois de décembre 2021. Une première mondiale dont la marque est fière, puisque ce résultat lui a permis de damer le pion à Tesla. Un constructeur qui revendique un niveau d’autonomie plus élevé que son niveau officiel d’homologation. Au-delà des déclarations de son médiatique patron, Tesla reste d’ailleurs sous le coup de plusieurs enquêtes sur son système d’Autopilot. Au contraire, la marque à l’étoile fait parler sa longue expérience en ingénierie pour grimper les marches une par une. Mercedes est donc devenu le premier constructeur à atteindre le niveau 3 de conduite déléguée sur sa Classe S grâce au système Drive Pilot.

Un équipement incontournable

L’un des éléments clés de ce système prend la forme d’un LiDAR, fourni par l’équipementier français Valeo. Il s’agit de la deuxième génération conçue par la firme. Baptisé Scala 2, cet appareil repose sur un laser qui mesure la distance de tous les objets présents autour du véhicule. Il calcule le temps de parcours aller-retour de son faisceau laser et construit une représentation 3D de l’environnement de la voiture. Cette image est analysée en continu par des algorithmes pour interpréter chaque objet. Ces derniers sont identifiés et classés selon leur forme, leur mouvement et leur orientation. Il repère même les petits objets sur la chaussée. Le système garde en mémoire les éléments mobiles et prédit leur comportement, ainsi que leur trajectoire. Il anticipe les zones libres pour définir les voies les plus sûres pour la voiture. Enfin, un algorithme spécifique se concentre sur la reconnaissance des marquages au sol.

Un LiDAR autonettoyant

L’une des particularités du LiDAR de Valeo est sa capacité à séparer les informations utiles et inutiles. Il est ainsi capable de reconnaître les gouttes de pluie et d’évaluer la densité d’une averse pour conserver son efficacité. Autre point fort, il pratique l’autodiagnostic et peut déclencher son système de nettoyage et de chauffage pour éliminer la poussière ou la givre. Des éléments qui constituaient jusqu’à présent des points faibles pour les LiDAR. Le Scala 2 constitue donc une pièce importante du système Drive Pilot embarqué sur la Classe S. Ce dernier prend en charge le véhicule jusqu’à une vitesse de 60 km/h, dans une circulation dense. Il sera disponible en Allemagne au cours du premier semestre 2022. Mercedes déposera également une demande d’autorisation en Californie et au Nevada au cours de cette année. L’évolution réglementaire récente en Europe devrait permettre progressivement à ce système d’être proposé dans plusieurs autres pays.