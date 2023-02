Le loueur ALD Automotive retenu par l'ISC pour mener la transition énergétique du parc roulant des pays émergents

Vaste chantier pour ALD Automotive. La Société financière internationale (IFC) a confié au loueur la mission d’aider sept pays à réduire leurs émissions carbone en facilitant l’adoption par la population de véhicules électrifiés. Qu’ils soient hybrides, hybrides rechargeables ou 100 % électriques.

Plus concrètement, ce plan à 400 millions de dollars (375 M€) va bénéficier à la Turquie, au Mexique, à l’Inde, à la Serbie, à la Roumanie, à la Bulgarie et à la Croatie. Il devrait permettre de financer « 15 000 véhicules verts sur les trois prochaines années avec un potentiel de réduction des émissions carbone de 22 180 tonnes par an dans les sept pays concernés d’ici 2026 », précisent les deux partenaires.

Une contribution au plan stratégique ALD Move 2025

« L'adoption des véhicules verts est un élément important de la réduction des émissions de carbone dans les marchés émergents. Les partenariats établis avec des acteurs mondiaux comme la Société Générale et ALD Automotive permettent à l'IFC de mobiliser davantage de financements en faveur de la mobilité durable », se félicite Makhtar Diop, le directeur général de la Société financière internationale (IFC). La promotion de la mobilité propre est en effet l'une des approches sur lesquelles se concentre l'organisation pour soutenir la transition énergétique mondiale.

« En tant que fournisseur mondial de mobilité durable de premier plan, notre rôle est de permettre la transition énergétique dans les 44 pays du monde où nous opérons. Ce partenariat financier renforcera encore notre stratégie de mobilité durable sur les marchés émergents où l'adoption de véhicules zéro émission reste assez faible », ajoute Tim Albertsen, directeur général d'ALD.

Pour le loueur longue durée, « ce partenariat et cet investissement ont [également] pour but de contribuer à la concrétisation du plan stratégique ALD Move 2025 », est-il encore précisé.