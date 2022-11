Le loueur Alphabet modernise sa présence sur internet et repense ses offres de mobilité

Après avoir entièrement remis à plat son identité visuelle l'an passé, Alphabet attaque sa transformation digitale. Le spécialiste de la location longue durée a donc mis en ligne son nouveau site internet « conçu pour simplifier la navigation, offrir une expérience fluide et homogène, faciliter l’accès à l’éventail des solutions de mobilité susceptibles de répondre aux besoins de chacun et permettre une meilleure interaction entre les équipes Alphabet et leurs clients », est-il précisé.

Les offres d'Alphabet renommées

Comme un changement n'arrive jamais seul, en parallèle du lancement de ce nouvel écosystème numérique, l'entreprise – filiale de BMW Group – indique également avoir renommé l'ensemble de ses solutions de mobilité. Elle donne ainsi en exemple sa solution de location courte et moyenne durée "AlphaRent" devenue "Alphabet Rent". Une manière de mettre le nom de la marque plus en avant. Dans la même logique, les prestations "AlphaGuide" et "Gestion de carburant" deviennent "l'Application Alphabet" et "Gestion de l'énergie", afin de faire une place à la recharge électrique.