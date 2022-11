Le loueur Arval créé sa direction des actifs automobiles

Arval poursuit son processus de réorganisation. Ainsi le loueur longue durée annonce la création d'une nouvelle direction, celle des "actifs automobiles". Réunissant deux activités stratégiques que sont : les achats - pilotés par Patricia Caulfuty - et le remarketing - sous la responsabilité de Bertrand Passelac -, ce nouveau service a pour mission « d’optimiser la valeur générée et l’usage des véhicules Arval de façon toujours plus responsable et pertinente pour les clients », précise l'entreprise dans un communiqué.

Créée dans un contexte d'allongement des délais de livraison des véhicules neufs et par la « volonté croissante de réutiliser des biens déjà existants », la direction des actifs automobiles d'Arval est placée sous la direction de Christophe Delivet. Ce dernier était jusqu'à présent directeur retail d'Arval France.

Une nouvelle organisation mise en place au 1er décembre 2022

« Je suis enthousiaste à l’idée de prendre la tête de cette nouvelle direction des actifs automobiles qui s’inscrit dans la stratégie d’Arval de limiter son impact écologique et de satisfaire ses clients. Cette démarche répond également au contexte et aux tendances actuels et à venir », commente son nouveau directeur, Christophe Delivet, 53 ans.

Ce diplômé de l'Institut supérieur du commerce automobile du Mans (ISCAM) est entré au service d'Arval en 1994 et a évolué au sein de l'organigramme de l'entreprise. Il a exercé en tant qu'ingénieur commercial VO jusqu'en 2000, puis en tant que directeur du remarketing ou encore en tant que directeur Global operations entre 2012 et 2018.

Son précédent poste de directeur retail Arval France est repris, à compter du 1er décembre prochain par Caroline Lehericey, comme annoncé début novembre.