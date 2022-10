Le loueur Arval installe à Toulouse l'un de ses Premium Center

Après Bordeaux au printemps dernier, c'est à Toulouse que le loueur longue durée Arval vient d'inaugurer son deuxième Arval Premium Center, dédié à l'entretien et à la maintenance des véhicules multimarque constituant la flotte de ses clients.

Située à Toulouse, la carrosserie Perez ajoute une nouvelle activité. Déjà membre des réseaux Axial depuis 1987 et A+Glass depuis 1993, l'entreprise familiale travaille désormais avec et pour le compte du loueur longue durée Arval. Sur son site historique du 253, route de Narbonne vient d'ouvrir un Arval Premium Center. C'est-à-dire « un centre multi-services "tout-en-un", au sein duquel toutes les opérations de maintenance peuvent être réalisées : carrosserie, pneumatiques, vitrage, révision, etc., afin de limiter le nombre d'immobilisations du véhicule », indiquait Arval quelques mois avant l'ouverture de son premier centre à Bordeaux.

Vers un réseau d'Arval Premium Center fort de 300 sites

À Toulouse, la carrosserie Perez – compétente sur un large éventail de prestations – met donc à disposition des conducteurs des locaux aux couleurs du loueur agrémentés d'une connexion Wi-Fi, de canapés, de bureaux. Derrière cet accueil premium, se cache la promesse que les conducteurs de véhicules d'entreprise de passage en Arval Premium Center « n'interrompent pas leur journée de travail le temps que les brèves réparations soient effectuées ». Si d'aventure, leur véhicule venait à être immobilisé plus longtemps (quelques heures ou une journée), un véhicule de prêt leur est alors attribué afin de garantir leur mobilité.

Pour mémoire, d'ici à la fin de l'année, Arval entend ouvrir une vingtaine d'Arval Premium Center et plus de 200 Arval Center. À l'horizon 2025, 300 sites labellisés Arval Premium Center – à l'image de la carrosserie Perez – devraient ouvrir leurs portes aux conducteurs des milliers de véhicules loués par l'entreprise.