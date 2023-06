Le loueur Avis lance ses formules d’abonnement

L’abonnement tend à devenir un mode de consommation privilégié par les Français dans de nombreux domaines. L’automobile n’échappe pas à la règle, notamment auprès de ceux qui préfèrent ne pas posséder de véhicule ou qui souhaitent s'en passer.

Attentif à cette tendance, le loueur Avis propose désormais une nouvelle carte d’abonnement annuelle appelée Avis Preferred Drive. Il convient de ne pas la confondre avec le programme de fidélité existant, Avis Preferred, elle vient en complément de celui-ci.

Avec trois options disponibles (Drive, Silver, Gold), la carte d'abonnement Avis Preferred Drive offre des réductions attractives, atteignant jusqu'à 20 % en France et 10 % à l'étranger. Ces offres comprennent également une gamme étendue d'équipements et de services, tels que des sièges pour enfants, une carte de recharge pour véhicules électriques et la possibilité d'ajouter des conducteurs supplémentaires. Le coût de l'abonnement varie entre 49 et 119 euros par an, en fonction de la formule choisie. « La carte peut être rentabilisée dès la première location », assure le loueur.

« Je suis fier qu’Avis propose la carte d’abonnement annuelle Avis Preferred Drive d’abord en France avant d’appliquer le concept partout en Europe. Cette offre entièrement digitale permet de contourner les guichets, de gagner en rapidité, flexibilité et confort. Avis continue de déployer ses innovations pour des parcours clients de plus en plus digitalisés, économiques et sans faille » commente Alexis Panzer, directeur ventes directes et marketing Europe Avis Budget Group.