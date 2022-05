Le loueur de voitures Toosla signe un accord avec Peugeot

Dans la foulée d’un premier contrat avec Jeep, le loueur de voitures Toosla s’étend chez Stellantis et annonce un accord avec Peugeot, portant sur l’entrée de 208 et du SUV 2008 dans sa flotte.

Toosla poursuit le développement de sa flotte et annonce l’arrivée des premiers véhicules de la marque Peugeot. Après un premier partenariat avec Jeep annoncé le 19 mai 2022, Toosla s’associe à donc à Peugeot, autre marque phare de Stellantis.

Un positionnement élargi mais toujours premium

Le contrat porte sur 250 véhicules en 2022, des Peugeot 208 et 2008, et près des deux tiers du volume seront livrés avant l’été. Les modèles, faisant valoir un haut niveau d’équipements, sont d’ores et déjà disponibles sur l’application Toosla pour des réservations à compter de fin juin 2022.

Cet accord « démontre les relations de confiance tissées par la société avec ses partenaires constructeurs, dans un contexte où les livraisons de véhicules, notamment aux loueurs, sont restreintes, compte tenu des tensions pesant sur la production automobile», dixit un porte-parole de Toosla, qui confirme les objectifs de développement annoncés lors de son introduction en Bourse.

Un développement ciblé

Rappelons que Toosla propose une flotte de près de 400 véhicules sur douze stations à Paris, à Neuilly-sur-Seine et depuis mai 2021, à Madrid. En 2021, le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 4,1 millions d’euros.