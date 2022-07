Le loueur de voitures Toosla trouve sa place

« Toosla signe un nouveau semestre de croissance continue depuis sa création. Nous sommes d’autant plus satisfaits que la hausse de 79% intervient après une croissance de 90% au premier semestre 2021 », se réjouit Eric Poncin, président directeur général du loueur de courte durée qui a piloté son introduction en Bourse, tout en reconnaissant que le contexte international troublé et la pénurie de composants électroniques ont parfois entraîné des retards dans la livraison des véhicules.

Un taux d’utilisation des voitures qui peut aller jusqu’à 90%

Une difficulté structurelle de marché que Toosla a réussi à contourner grâce à sa plateforme numérique et son algorithme qui ont permis un taux d’occupation des véhicules élevé, atteignant jusqu’à 90%. De surcroît, Eric Poncin estime que la situation est plutôt à la détente : « Nous sommes sereins pour la suite de l’exercice. Les retards de livraison se résorbent, ce qui nous permettra de répondre à la forte demande de nos clients. Nous venons d’ailleurs d’atteindre le cap symbolique des 600 voitures, contre 240 en moyenne en 2021, un bon présage pour poursuivre au mieux la période estivale qui a très bien démarré et amplifier cette très belle trajectoire ».

Toosla bénéficie de la montée en puissance de ses accords avec Stellantis

Simultanément, Toosla poursuit l’élargissement de son maillage territorial avec l’ouverture de sa 14ème station à Paris, à La Défense premier quartier d’affaires européen, en juillet 2022. Depuis le début de l’année, l’entreprise a déjà ouvert des nouvelles stations à Gare de Lyon (janvier), avenue Montaigne à Paris (février) et Vincennes (mai).

Les accords récemment conclus avec Stellantis vont aussi monter en puissance et Toosla exploite depuis le mois de mai des Jeep Compass Hybrid et des Peugeot 208 et 2008, ce dernier modèle venant étoffer une offre de SUV déjà dense. Le loueur travaille désormais avec 5 marques (BMW, Jeep, Mercedes-Benz, Peugeot et Tesla), contre 3 marques (BMW, Mercedes-Benz et Tesla) en 2021.

Les véhicules électrifiés représentent déjà 30% de la flotte de Toosla

A l’horizon 2025, Toosla confirme viser un chiffre d’affaires de plus de 80 millions d’euros avec une marge d’Ebitda ajusté de 35% et d’une marge de résultat d’exploitation supérieure à 15%. A cette date, sa flotte sera exclusivement composée de véhicules électriques ou hybrides. Actuellement, Toosla indique que 30% des véhicules de de sa flotte sont à faibles émissions, contre 20% en 2021. Les stations parisiennes de l’avenue Montaigne et de Châtelet sont d’ailleurs dédiées aux locations de voitures à énergie alternatives.