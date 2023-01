Le loueur longue durée Arval précommande 10 000 Lightyear 2

Souhaitant accompagner la transition énergétique de ses clients, le loueur Arval élargit son catalogue de véhicules à faibles et très faibles émissions en référençant le jeune constructeur néerlandais Lightyear auprès duquel 10 000 exemplaires de la berline Lightyear 2 ont d'ores et déjà été précommandés.

Le néo-constructeur automobile néerlandais Lightyear, connu pour sa voiture solaire Lightyear 1, poursuit le développement de sa gamme de véhicules zéro émission et semble séduire d'importants clients. À l'image du loueur longue durée Arval. Dans un communiqué commun, les deux entreprises annoncent en effet « nourrir des ambitions similaires en faveur de la mobilité durable ». Ce qui se traduit plus concrètement par une précommande de 10 000 exemplaires du modèle Lightyear 2.

Selon le constructeur néerlandais, cette commande d'Arval vient s'ajouter à de nombreuses précommandes déjà enregistrées pour le compte de différents partenaires BtoB, portant ainsi à 21 000 unités le volume total de véhicules à livrer sur ce canal-là, pour une ardoise proche des 840 millions d'euros. Chaque véhicule coûtant donc, en moyenne, 40 000 euros.

Arval compte louer 700 000 véhicules électrifiés d'ici à 2025

« La technologie Lightyear est éprouvée, fiable et respectueuse de l’environnement. C’est un atout supplémentaire pour notre flotte. Nous avons pour ambition de louer 700 000 véhicules électrifiés à travers le monde d’ici à 2025, et nous avons hâte d’ajouter ces 10 000 Lightyear 2 à notre parc. Si cela nous aidera à atteindre notre objectif, ce sera surtout un moyen d’accompagner encore mieux nos clients en leur proposant une solution optimale en matière de transition énergétique et au défi lié à l’infrastructure des bornes de recharge en Europe », commente Alain van Groenendael, P-DG d’Arval.

« Nous sommes reconnaissants de la confiance qu’Arval nous accorde et nous mesurons notre chance de bénéficier de son expertise et de son rayonnement international pour le lancement de la Lightyear 2 », ajoute Lex Hoefsloot, P-DG et co-fodateur de Lightyear.

Pour mémoire, ce deuxième modèle de la jeune marque sera révélé entièrement au cours de l'année tandis que sa production devrait débuter en 2025. Les clients – particuliers comme professionnels – les plus pressés de s'offrir ce futur véhicule 100 % électrique peuvent d'ores et déjà s'inscrire sur une liste d'attente. Le premier véhicule commercialisé sera en toute logique la grande berline Lightyear 0 dont la production, en petite série, a débuté en novembre 2022.