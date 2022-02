Le loueur Sixt et Accor signent un accord international

Sixt, spécialiste de la location de véhicules en courte durée et des mobilités, et Accor, géant de l’hôtellerie, annoncent la conclusion d’un partenariat qui intègre les offres de Sixt dans le programme de fidélité ALL, pour (Accor Live Limitless).

Les groupes Sixt et Accor viennent d’officialiser la conclusion d’un partenariat international. Les clients et les salariés d’Accor, qui réunit 5200 hôtels (Raffles, Fairmont, Sofitel, Mövenpick, Pullman, Novotel, Mercure ou encore Ibis) et 10000 restaurants dans 110 pays, auront accès à des offres préférentielles chez Sixt, le loueur s’offrant ainsi une belle visibilité et un gain potentiel d’activités significatif (les programmes de fidélité Accor rassemblent quelque 68 millions de membres dans le monde).

En achetant des prestations de mobilité chez Sixt, les clients d’Accor gagneront des points pour leur programme de fidélité ALL (Accor Live Limitless), qui s’inscrit dans la stratégie d’hospitalité augmentée du groupe.

Sixt et Accor partagent un positionnement orienté premium

« Ce partenariat stratégique entre deux marques premium du secteur du tourisme fait pleinement sens », souligne Regine Sixt, présidente exécutive senior « International Marketing » chez Sixt, tandis que Mehdi Hemici, senior vice-président « Business Development & Partnerships » d’Accor, ajoute : « Ce partenariat va permettre aux deux groupes d’améliorer leurs programmes de fidélité, en apportant de la valeur ajoutée aux clients. La mobilité devient un élément clé de notre stratégie ALL, qui franchit un nouveau cap avec cet accord ».

Rappelons que sur un marché rendu complexe par la longue crise sanitaire, Sixt a présenté de très bons résultats au titre de l'exercice 2021 et qu'il continue à équiper sa flotte de plus en plus de véhicules électriques.