Le loueur Sixt renforce ses ambitions de neutralité carbone

Sixt vient d'approuver un ensemble de mesures visant à inciter ses clients à faire l'expérience de la mobilité durable. D'abord pour l'électrification de sa flotte mondiale, le loueur prévoit que la part des véhicules électrifiés (y compris hybrides rechargeable et MHEV) devrait atteindre 12 à 15 % d'ici la fin 2023. Une part qui passera de 70 à 90 % d'ici la fin de la décennie pour l'Europe. Déjà dès la fin de cette année, l'entreprise s'est engagé à proposer à ses clients 20 nouveaux modèles électriques et rechargeables parmi les marques Audi, Opel, Renault, BMW, Peugeot et Tesla. En parallèle, Sixt avait déjà annoncé l'année dernière qu‘il investirait 50 millions d'euros pour sa propre infrastructure de recharge dans ses filiales au cours des prochaines années. Le loueur souhaite ainsi créer les conditions qui permettront de recharger un nombre croissant de véhicules électriques restitués. Au cours de l'année à venir et en collaboration avec des partenaires, l'accès à la majorité des points de charge publics disponibles dans les pays européens où opère Sixt, soit 300 000 actuellement, sera également offert aux clients des agences à travers l‘application dédiée de la marque. Cette dernière donne également accès à l'ensemble de l'écosystème développé par Sixt via sa plateforme Sixt One. De la location de voitures et de véhicules utilitaires au covoiturage, en passant par l'autopartage et les abonnements, elle combine "un certain nombre de produits qui rendent la mobilité aussi durable que possible".

Les agences et les filiales neutres en carbone dès 2023

Au-delà d'une flotte largement électrifiée pour ses clients, l'entreprise prévoit de réduire le plus rapidement et le plus largement possible les émissions de CO2 générées par l'exploitation de ses propres agences et filiales - en installant par exemple des systèmes photovoltaïques à grande échelle. Ce que Sixt ne peut pas économiser localement sera compensé par des projets de compensation. Ainsi, le loueur l'exploitation de ses filiales et de ses agences climatiquement neutre dès la fin de 2023, soit cinq ans plus tôt que prévu. « Chez Sixt, nous croyons en l’innovation, au progrès et à la liberté. Ceci vaut aussi pour le plus grand défi de notre époque, le changement climatique, commente Alexander Sixt, co-directeur général de la société. Nous souhaitons donc nous appuyer sur le succès de la location de voitures électriques, et développer cet enthousiasme pour l’e-mobilité en renforçant notre offre. Mais l’enjeu est encore plus important: en offrant une combinaison d'une grande variété de véhicules électriques, un accès facile à une infrastructure de recharge, et l’atteinte de la neutralité carbone de notre entreprise, nous voulons être les pionniers d'un avenir durable. »