Le loueur Toosla clôture une importante levée de fonds

Toosla a donc mené à bien sa levée de fonds, soit une augmentation de capital de 3,6 millions d’euros souscrite par des investisseurs institutionnels et des particuliers via la plateforme PrimaryBid. Les investisseurs institutionnels représentent 86 % du montant, contre 14 % pour les particuliers. Par rapport au montant de l’offre indicative, le taux de sursouscription s’établit à 121 %. C’est principalement Vatel Capital qui se renforce au sein de Toosla en passant de 9,9 % à 25,2 % des droits de vote. Éric Poncin, le président-directeur général de Toosla n’est plus le premier actionnaire du groupe, mais détient toujours 18,7 % des droits de vote.

Un prix d’émission en décote

Le prix d'émission des actions nouvelles a été fixé à 2,35 euros par action, représentant une décote de 9,27 % par rapport au cours de clôture de l'action Toosla au 9 mars 2023 (2,59 euros), et de 9,41 % par rapport à la moyenne des cours pondérée par les volumes de l'action Toosla des cinq dernières séances de bourse sur Euronext Growth.

Toosla a renforcé son assise financière

« Toosla clôture avec succès son augmentation de capital. Je suis très heureux du soutien continu de nos actionnaires existants et me réjouis d'en accueillir de nouveaux dans l'aventure Toosla. Je remercie chaleureusement tous les investisseurs, particuliers comme institutionnels, qui ont pris part à cette opération et les partenaires qui ont, par leur engagement à nos côtés et leur professionnalisme, contribué à la réussite de cette opération », commente Éric Poncin. Et de poursuivre : « Toosla dispose aujourd'hui d'une structure financière renforcée, qui lui permettra de déployer avec sérénité son plan de développement. Avec ce renfort, nous avons toutes les cartes en main pour réaliser cette année encore une très belle croissance ».

Avec son schéma sans agence, Toosla propose une flotte de plus de 500 véhicules sur 14 stations à Paris, à Neuilly-sur-Seine, à Vincennes et à Madrid. En 2022, le loueur a enregistré une croissance de près de 90 %, pour un chiffre d'affaires de 7,7 millions d'euros. Ayant sécurisé ses approvisionnements de véhicules pour 2023, l’entreprise dirigée par Éric Poncin vise de nouveaux développements cette année, en France comme en Espagne.