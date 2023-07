Le loueur Toosla conclut un 1er semestre 2023 performant et fait évoluer sa direction

Avec un chiffre d’affaires de 4,8 M€ à fin juin 2023, Toosla enregistre une croissance positive de 59 % par rapport à la même période l'an passé. Une progression qui illustre notamment un meilleur taux d'occupation de la flotte avec un taux de disponibilité des véhicules à 91 % sur les derniers mois contre 87 % en 2022 (+4 points). "Ces performances sont notamment le fruit de l’investissement technologique continu", explique l'entreprise qui a poursuivi le perfectionnement de sa plateforme servicielle propriétaire avec le lancement de "Toosla fleet manager". "Cette nouvelle application optimise la préparation des véhicules et le planning de la flotte. Toosla appuie son savoir-faire unique sur la digitalisation totale des process, permettant d’agréger en temps réel un grand nombre de données dans le strict respect de la règlementation européenne en la matière (RGPD), et sur la puissance de traitement de ses algorithmes pour une grande précision de pilotage", précise le loueur.

Premium et B2B comme leviers de croissance rentable

Pour poursuivre sa trajectoire, Toosla souhaite capitaliser sur le segment Premium de son offre (BMW, Mercedes, Mini, Tesla) qui reste le plus attractif pour les clients et le plus lucratif pour l’entreprise. Le revenu moyen par jour de location du segment atteint ainsi 1 190 € HT (+6,5 % sur un an) contre 741 € HT pour le segment Access (Jeep, Peugeot). La part du segment Premium (72 % sur une flotte moyenne de plus de 600 véhicules au 1er semestre 2023) a ainsi vocation à croitre au second semestre de l'année, notamment par l’entrée d’une nouvelle marque au sein du segment. Dans le même temps, Toosla a engagé l’élargissement de ses cibles commerciales avec le lancement à grande échelle de son offre BtoB "Compte mobilité". "Ce lancement doit permettre de générer des revenus complémentaires et récurrents, notamment sur les mois où l'activité est traditionnellement plus réduite, et de faire connaître l'application Toosla auprès des collaborateurs pour leurs futurs usages personnels", commente la société.

Une nouvelle gouvernance

Enfin, Eric Poncin, fondateur et PDG de Toosla, a annoncé sa volonté de prendre progressivement du recul pour s’engager dans d’autres projets personnels tout en assurant une transition coordonnée à la tête de l’entreprise. Le Conseil d’administration, réuni le 28 juillet, a décidé de nommer Panayotis Staïcos en qualité de directeur général avec effet immédiat. Eric Poncin demeure président jusqu’au 10 octobre 2023, date du prochain CA. À cette échéance, il restera administrateur de Toosla et assura une mission d’accompagnement de la direction générale. Jean-François Boucher, co-fondateur et administrateur depuis 2016, deviendra alors le nouveau Président de Toosla. Panayotis Staïcos commente : "Après une phase d’hypercroissance qui a nécessité de très lourds investissements, nous voulons engager durablement Toosla sur la voie de la croissance rentable. Nous allons tous ensemble relever les défis qui sont devant nous pour continuer à nous développer tout en ayant une attention plus forte sur la rentabilité qui doit être un des piliers de notre projet d’entreprise."