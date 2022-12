Le loueur Toosla promeut une autre approche de la voiture de fonction

Plus concrètement, Toosla veut remplacer la traditionnelle voiture de fonction par un crédit mobilité, le budget alloué au véhicule statutaire étant converti en cagnotte utilisable chez le loueur. L’expérimentation se déroule actuellement avec deux entreprises de la région parisienne et concerne plus de 100 collaborateurs.

« Notre offre BtoB s’inscrit dans notre ambition de révolutionner la mobilité. Après avoir bousculé les codes de la location de courte durée auprès des particuliers, il nous a paru naturel de nous attaquer à la mobilité professionnelle. En proposant une nouvelle offre, nous répondons à une demande croissante tant de la part des entreprises que de leurs collaborateurs. Les tendances sont quasisimilaires à celles de notre clientèle BtoC : besoin de plus de flexibilité, nécessité d’adresser les exigences environnementales croissantes de la part des collaborateurs-citoyens », explique Éric Poncin, P-DG de Toosla.

Le dispositif a été conçu de manière « à alléger les entreprises de la gestion de leur parc automobile et réduire les coûts associés (personnels dédiés, frais d’entretien, etc.), précise la jeune marque. Il donne en même temps aux collaborateurs éligibles l’accès à tout le parc Toosla 24h/24 et 7j/7, à travers l’application ». Avec plus de 18 modèles de voitures proposés allant de la citadine au SUV, les utilisateurs disposent d’un large choix et d’une offre adaptée à leurs besoins du moment. Ils bénéficient en outre des services complémentaires inclus : boîte automatique, GPS, etc.

Un nouveau relais de développement pour Toosla

Avec le lancement de cette nouvelle offre à destination des professionnels, Toosla prouve sa capacité à s’adapter en répondant aux nouveaux modes de consommation. Ce service renforce le plan de développement de la société présenté lors de son introduction en Bourse. Il s’inscrit dans la volonté du loueur de diversifier son catalogue et de tirer tous les bénéfices de l'algorithme de l’application qui lui permet d’optimiser le taux d’utilisation de ses véhicules jusqu’à 90 %. « Ce volet BtoB permettra, à compter de 2023, de bénéficier de revenus complémentaires et récurrents notamment sur les mois où l’activité est traditionnellement plus réduite et de faire connaître l’application à de nouvelles populations », conclut le loueur qui envisage un lancement à grande échelle dans l'année à venir.