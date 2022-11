Le loueur Virtuo injecte 40 M€ dans sa croissance européenne

Après avoir mis un pied à Berlin et à Lisbonne cet été, Virtuo se donne les moyens de conforter son expansion européenne grâce à un financement de 40 millions d’euros, issu d’une opération de titrisation menée avec BNP Paribas. « Avec cette nouvelle ligne, nous renforçons nos capacités d’acquisition paneuropéennes de voitures et renforçons les liens noués avec les constructeurs automobiles et réseaux de concessionnaires. Nous nous dotons par ailleurs d’une structure interne de financement standardisée dans l’industrie et bien connue des banques d’investissement qui nous permettra de continuer à accompagner nos clients dans leurs besoins de mobilité responsable et dans la démotorisation des villes », explique dans un communiqué, Alexandre Perrin, directeur financier de Virtuo.

Jusqu’à 100 M€ pour grandir à l’échelle européenne

Cette nouvelle ligne de 40 M€ lui permettra d’acquérir une partie de sa flotte en France, en Allemagne et en Espagne. Ce loueur virtuel, créé en 2016, avait déjà levé 80 M€ en 2021 avec l’objectif de couvrir une dizaine de pays d’ici 2025 avec son service innovant. Virtuo permet en effet de réserver une voiture au moyen d’une application mobile puis de la déverrouiller sans passer par un comptoir de location physique. “Virtuo poursuit son objectif de construire une vraie alternative à la voiture individuelle. Fort de nos 200 collaborateurs au service de nos clients répartis dans les six pays où nous sommes déjà implantés, cette titrisation va nous permettre de répondre à la demande de véhicules qu’exige notre croissance”, affirment les deux cofondateurs, Thibault Chassagne et Karim Kaddoura. Dans les mois à venir, ce financement pourra être porté à 100 M€ pour accompagner le développement de Virtuo sur ses autres zones géographiques.