Le loueur Virtuo lance son service de voiture livrée à domicile à Lyon

Après Paris, Barcelone, Londres et Madrid, le loueur automobile Virtuo étend la disponibilité de son service de voiture livrée à domicile à la zone de chalandise lyonnaise. Un service utilisé par 25% des clients de Virtuo qui y ont accès.

Après avoir finalisé une nouvelle levée de fonds, Virtuo poursuit son intense croissance qui passe aussi par le déploiement de services en vogue. Ainsi de la livraison et de la reprise de la voiture louée à l’adresse indiquée par le client. « Sans contact et en toute sérénité, le client pourra démarrer son véhicule au moment où il le choisit, grâce à la clé digitale intégrée dans l’application Virtuo. Cette option permet de gagner du temps et de s’organiser à sa convenance », met en avant un communiqué.

Décloisonner les notions de location et de possession du véhicule

Ce service est déjà un succès car près de 25% de la clientèle de Virtuo utilise cette option dans les villes où elle a déjà été déployée. Elle s’adresse principalement à la cible des actifs souhaitant gagner du temps, qu'à celle des jeunes parents partant en week-end. « Cette solution participe à l'ambition de Virtuo de réinventer la location en la rendant aussi pratique et simple d'utilisation qu'une voiture que l'on possèderait », ajoute le groupe.

Disponible depuis début mars 2022 à Lyon et Villeurbanne, ce service vient naturellement en complément de l'offre de Virtuo en station. Rappelons que Virtuo est déjà présent à Lyon avec des stations près de la Part-Dieu et de Perrache, ainsi qu'à l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry.

A lire aussi : Virtuo étoffe son management en recrutant chez Booking