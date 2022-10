Le loueur Virtuo nomme sa nouvelle directrice des opérations

Fondé en 2016 et fort de 150 000 clients, le loueur de véhicules en ligne Virtuo annonce le recrutement de sa nouvelle directrice des opérations, chargée de piloter la flotte de véhicules de l'entreprise et la stratégie d'approvisionnement.

Le loueur en ligne Virtuo se structure encore. Quelques mois après avoir annoncé l'arrivée de Richard Bertrand au poste de directeur général produit, la scale-up française communique sur l'arrivée de Nina Holmes en qualité de de directrice des opérations.

« Nous sommes ravis d'accueillir Nina au sein de Virtuo. Notre expansion sur de nouveaux marchés européens et mondiaux est une ambition forte. L’expertise de Nina dans ce domaine va nous permettre de mettre toutes les chances de notre côté afin de devenir la référence de la voiture à la demande en France et en Europe », font savoir Karim Kaddoura et Thibault Chassagne, les cofondateurs de l'entreprise, dans un communiqué.

Vers 50 % de véhicules zéro émission d'ici à 2030

Titulaire d'un diplôme en développement et affaires africaines de l'Université de Londres et d'une maîtrise au département du développement international de l'Université d'Oxford, Nina Holmes a débuté sa carrière chez Jumia en tant que directrice des opérations avant d'entrer au service d'Amazon puis de Zapp, où elle a été responsable de la suppy chain.

Présent en France (à Aix-en-Provence, Avignon, Biarritz, Bordeaux, Cannes, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Toulon et Toulouse) mais aussi dans six autres pays européens – Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Portugal et Espagne – Virtuo envisage de se développer encore davantage à l'international.

L'entreprise s'est également fixé comme objectif de proposer une flotte constituée de 50 % de véhicules électriques d'ici à 2030. Pour mémoire, celle-ci comprend actuellement, en motorisations thermiques, des BMW Série 1 et X1, Fiat 500 X, Mercedes-Benz Classe A et GLA, Peugeot 208 et Volkswagen Polo. Les modèles électriques proposés étant les Hyundai Kona Electric et Tesla Model 3.