Le ludospace Ford Tourneo Courier arrive en concessions

Le dernier-né de la gamme Ford est désormais disponible à la commande. Le Tourneo Courier est proposé avec trois finitions et une unique motorisation thermique avant l'introduction courant 2024 d'une motorisation 100 % électrique.

La deuxième génération du Ford Tourneo Courier est disponible à la commande. Déclinaison véhicule particulier (VP) de la petite fourgonnette Ford Transit Courier, ce nouveau ludospace - aux faux airs de Land Rover Defender - lancé sur le marché français s'étire sur 4,33 mètres pour 2,07 mètres de large et 1,81 mètres de haut. Accueillant cinq personnes à son bord il dispose d'un coffre offrant de 760 à 1 257 litres.

Bâti sur une plateforme spécifique au constructeur américain et non sur une base Volkswagen comme c'est le cas pour son grand frère le Ford Tourneo Connect (et le Ford Transit Connect, sa déclinaison fourgon tôlé) en vertu d'un accord liant les deux constructeurs, le nouveau Ford Tourneo Courier est, pour l'heure, uniquement proposé avec une motorisation thermique.

Des tarifs serrés pour le nouveau Ford Tourneo Courier

Il s'agit, en l'espèce, du bloc trois-cylindres 1.0 l Ecoboost 125 ch, développant 200 Nm de couple. Un moteur associé, au choix, à une transmission manuelle à six rapports ou à la boîte automatique Powershift à sept rapports. Courant 2024, le véhicule sera également commercialisé avec un groupe motopropulseur 100 % électrique, sous l'appellation Ford e-Tourneo Courier.

Décliné en trois finitions - Trend, Titanium et Active (au look plus baroudeur) - le nouveau Ford Tourneo Courier reçoit de série, la climatisation manuelle, l'allumage automatique des phares, des projecteurs antibrouillard, un écran tactile de 8 pouces, le régulateur de vitesse, l'aide au maintien dans la voie, un assistant de pré-collision, 7 airbags.

Une dotation de série plutôt généreuse qui ne grève pas le budget des clients intéressés puisque la gamme débute à 24 600 euros et culmine à 29 340 euros.